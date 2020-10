Viaje a la mente de Isabel Díaz Ayuso

Es doce de octubre de un mal año. El gallinero remueve entre los excrementos y los desperdicios del día anterior. Una de las gallinas, partidaria del mentalismo, se acerca a mirar a través de la alambrada. Un Boeing 747 vuela a once mil metros. La gallina lo observa con resabio.

La abogada sudafricana Annika de Kok viaja en ventanilla. Ha pedido un sándwich de pollo con lechuga, tomate y huevo cocido. Lo comerá viendo una serie de Julia Roberts.

La actriz tiene un rancho al pie de un acantilado en Malibú. El señor Ishikawa es jardinero. El día anterior encontró una bolsa vacía de Donitas Totis con sabor a chile y limón entre el ramaje de una camelia...

Regino Flores es mozo de hotel y músico de tuba. Durante las horas libre toca por las playas de Rosarito, en el estado mexicano de Baja California para sacarse unos pesos extra. Hace dos semanas jugaba al póker en el celular a orillas del Pacífico. El viento le arrebató la bolsa de “donitas”.

Emilia Russo compartió mesa online con Regino Flores. Emilia juega al póker mientras reza el rosario en la iglesia de San Francesco, en Forza d´Agro , Sicilia. Los días buenos se embolsa un euro con cincuenta. El hijo de Emilia, Gennaro, es ingeniero agrónomo y asesora a productores de pistacho en España

Los propietarios de la tierra donde hoy trabaja Gennaro tienen una gallina colorada que lee la mente. Joaquina y Eladio han detectado que la gallina reacciona con violencia ante ciertos estímulos, como mostrarle una página de periódico donde aparece la imagen de Isabel Diaz Ayuso. Naturalmente son de izquierdas y nunca enseñarán a la gallina una fotografía de Pedro Sánchez o Pablo Iglesias por lo que pudiera pasar.

Los nietos de Joaquina y Eladio viven en Madrid. Pasan la mañana del lunes en el parque del Retiro. La madre está sentada en un banco. Levanta la mirada unos segundos para comprobar que todo va bien y cuando vuelve a la pantalla del teléfono, Isabel Díaz Ayuso todavía está allí.

Debido a conexiones sinápticas que no es el momento de detallar, esta mujer imagina a Isabel Díaz Ayuso sacada de una película de cine mundo de éxito modesto. Díaz Ayuso posa, gesticula y mueve los labios dejando el peso de la trama y el contenido de sus apariciones al director y rotulista. (en la vida real su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez) que le sugiere cómo escapar de las garras del villano (en la vida real, el ministro de Sanidad Salvador Illa).

Supone la señora sentada en un banco del parque del Retiro que los chaflanes en blanco y negro del cerebro de Isabel Díaz Ayuso están habitados por mujeres y hombres neoliberales con mascotas neoliberales que regentan negocios neoliberales en barrios conservadores sitiados por el Gobierno y defendidos por patriotas abanderados que exigen la privatización de la libertad. La imaginación de la señora del parque del Retiro no es imparcial. Pero sigamos.

Isabel Díaz Ayuso tiene una pesadilla recurrente. Malherida en una de las reyertas organizadas por proetarras, independentistas, hostigadores antiespañoles, chavistas, okupas, fabricantes de pobres, antimonárquicos y progresistas sectarios, es ingresada en un hospital. Un hospital público.

No hay enfermeras, no hay auxiliares, no hay médicos, no hay material (en la vida real por los recortes de fondos en sanidad pública). Es de noche. Por un largo pasillo se acerca alguien. No parece buena señal. El tiempo se eterniza. Se entreabre la puerta de la habitación y aparece el doctor Fenando Simón.

Por fortuna, en el último momento llegan a rescatarla Aznar, Esperanza Aguirre, el alcalde de Madrid , VOX. Todos los suyos.

Pablo Casado apenas sí aparece. En los sueños de Díaz Ayuso solo es un figurante.

Isabel Díaz Ayuso se presenta en las redes sociales como “la presidenta de la región más libre y casa de todos los españoles”. Añade: "Libertad y después, todo lo demás"

¡Isabel Díaz Ayuso! Próximamente en sus redes y medios de confianza.