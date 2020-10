De la 'epilepsia gelástica' del Joker a la 'anisocoria' de David Bowie: patologías en la cultura pop

Si hablamos de epilepsia gelástica seguramente no sepan lo que es, pero decimos que la sufría el Joker pues igual ya caen. La epilepsia gelástica son episodios repetidos de risa o llanto de 2-3 minutos de duración.

Si hablamos de anisocoria seguramente no sepan lo que es. Pero si decimos que la sufría David Bowie, pues igual ya caen. La anisocoria es una asimetría en los ojos, debido a la diferencia de tamaño en las pupilas.

O si comentamos la epistaxis seguramente no sepan lo que es. Pero si explicamos que la sufría Eleven, el personaje principal de ‘Stranger Things’ pues igual ya caen porque la epistaxis es un sangrado por la nariz.

Todas estas patologías y enfermedades asociadas a personajes o personas de la cultura popular están en el libro 'Medicina Pop' (Plan B) de Guido Rodríguez de Lema y Juan Sánchez-Verde, dos médicos de urgencias y dibujantes que forman parte del proyecto de divulgación gráfica y sanitaria ‘Yo, Doctor’ y que esta tarde se han asomado a ‘La Ventana’ con Roberto Sánchez.

Las dos patologías de Winnie the Pooh

Otro caso que aparece en este libro es del oso más famoso de la ficción. A él le diagnostican dos enfermedades distintas. la más evidente sería la de la obesidad: "Porque el hombre, el pobrecito, comió una cantidad de miel que no es normal", comentan entre risas.

La otra patología que ven en Winnie the Pooh -en la que realmente se fijan- es un trastorno de hiperactividad con déficit de atención: "Winnie the Pooh no se concentra en nada más de dos segundos. Va de un lado a otro, tiene una hiperactividad que le impide prestar atención a nada...".

El primer diagnóstico de coronavirus en Madrid

Estos dos médicos de urgencias diagnosticaron -nos cuentan- el primer caso hospitalario diagnosticado de covid-19 en Madrid y les mandaron a casa a hacer una cuarentena obligada. En ese momento encontraron el tiempo para terminar este libro que -bromean- está completamente "libre de covid".

"Estábamos en pañales con respecto al coronavirus. No es que ahora lo sepamos todo, pero algo más sabemos", explican sobre su experiencia personal al ser de los primeros en vivir el coronavirus en primera persona: "Estábamos medio preparados porque en ese momento en Italia ya empezaba a ser un problema real, pero en el fondo no esperábamos encontrarlo".

"A día de hoy tenemos muchos más medios y también se nos sigue escapando gente", explican estos dos médicos que subrayan que "la medicina no es una ciencia exacta" ya que mezcla la ciencia pura con la antropología y por tanto los resultados, estando el ser humano de por medio, tampoco son exactos.

Patologías que llegan hasta a 'Juego de Tronos'

No es la primera vez que diagnostican a personajes conocido con las patologías que podrían padecer, ya lo hicieron con 'Juego de tronos': "Al final acabamos diagnosticando por encima de nuestras posibilidades". Y es que estos libros son el resultado de una realidad cotidiana para ellos: "Compartimos muchísimas aficiones, compartimos afición por los videojuegos, por la literatura, por las películas, por las series y creo que siempre que comentamos una cosa desde el punto de vista lúdico, al final se nos acaba escurriendo el punto de vista profesional", explican.