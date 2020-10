Judith Mascó: "Cumplir años es un regalo"

Es una de nuestras modelos más internacional. En 1990 fue portada de la americana y mítica revista de deportes por excelencia en Estados Unidos, ‘Sports Illustrated’. Fue el espaldarazo definitivo y pasó a trabajar como modelo reconocida con los mejores fotógrafos, para grandes diseñadores y para las más prestigiosas revistas de moda. “Estoy bien y contenta de celebrar la vida y más en los tiempos que corren”, nos dice Judith Mascó

Una modelo debe mostrar siempre su mejor cara, pero cuando una cumple años la relación que tiene con su físico, con su imagen no es tan exigente. “La edad te permite darte cuenta de lo afortunada que he sido de ejercer una profesión que siempre me gustó y cumplir años es un regalo. Con el tiempo te das cuenta de que la juventud pasa y que lo duradero es lo que merece la pena”, confiesa la cumpleañera. Autora de dos libros, ha participado en programas de radio (en esta Ventana con Gemma Nierga), y en televisión donde ha presentado concursos y programas. Este verano en TV3 estuvo al frente de una nueva temporada de ‘Aire Lliure’ con muchas propuestas de actividad física en Cataluña.

El test cumpleañero de 'La Ventana'

El mejor cumpleaños que recuerda

"El del año pasado, el de mis 50 años. Fue una gran fiesta, muy divertida con la gente que quiero”

El mejor regalo que le han hecho nunca

"Por mis 50 años me autorregalé un viaje a Cuba con mi familia"

¿Es cómo se imaginaba a esta edad?

“No, para nada. Mi trabajo empezó cuando era mi joven y nunca lo hubiera pensado"

Nivel de satisfacción con su vida, de 0 a 10

"Muy satisfecha. Un diez sería excesivo pero me daría un notable alto"

Un deseo para este año

Salud

Una canción

Ain’t Got No, I Got Life de Nina Simone