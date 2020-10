Bordalás: "Echaré de menos a Setién"

El Getafe CF de José Bordalás prepara su enfrentamiento contra un FC Barcelona con entrenador nuevo, Ronald Koeman. Los cruces de declaraciones Bordalás-Setién y su guerra de estilos son ya cosa del pasado, aunque el técnico azulón ha admitido a Manu Carreño en El Larguero que lo echará de menos este curso: "Sí, me gustan los técnicos españoles, creo que tenemos buen nivel y él es uno de ellos".

"Hablo con sinceridad, creo que en España tenemos magníficos entrenadores y Quique Setién lo es", enfatizó, olvidando los enfrentamientos públicos de tiempos atrás. Este cambio en el banquillo culé, sin embargo, reconoce que ha provocado "un equipo que parece que tiene un aire nuevo".

En lo relativo al Geta, Bordalás insistió en la necesidad de haber rascado nuevos refuerzos en el mercado. "Como entrenador es obligación analizar las plantillas del equipo para afrontar la temporada con garantías. Al club le he reclamado jugadores, pero no han llegado. El Getafe ha acabado en el 'top 8' en los últimos años, pero necesito una pantilla equilibrada", afirmó, recalcando que han firmado algunos jugadores que darán gran rendimiento "a medio o largo plazo", pero que ahora necesitan una transición.

Por estas peticiones fue calificado de 'quejica' por su propio presidente, Ángel Torres. "Lo dijo en un tono jocoso, gracioso. Él es así y no me molestó para nada. Con normalidad hablé con él, pero tampoco le dimos mayor importancia", declaró, además de poner de manifiesto una relación recíproca. "Me lo dice a mí igual que yo le digo 'presi, me cago en diez, no te gastas nada'. Él hace todo el esfuerzo que puede, no tengo ninguna duda", zanjó en este sentido Bordalás, además de asegurar que Torres "entiende que hubiera interés" en él por parte de otros clubes.

Por último, José Bordalás habló de la etiqueta molesta que se le ha colgado a los getafenses. "Se nos ha juzgado y se nos han puesto adjetivos que en otros equipos son elogios. Recuerdo antes de cuando se hablaba de un equipo agresivo, que competía en exceso... y sin embargo ahora es una virtud", explicó, dolido más por su plantilla que por su trabajo. "Personalmente no me molestaba, me molestaba por los chicos", concluyó, a la espera de una oferta de uno de los 'grandes': "Cuando llegue el momento, que yo creo que llegará, veremos".

