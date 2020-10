"Lo va a tener complicado": Álvaro Benito señala la mala gestión con una de las futuras estrellas del Madrid

El Real Madrid encara la vuelta del parón de selecciones con una gran incógnita por encima de todos ellos que es la del gol. Los registros de cara a la portería rival no son nada positivos para los de Zidane, con 6 goles en los cuatro partidos disputados en el campeonato doméstico. La defensa férrea y los datos históricos que se cosecharon la campaña pasada provocaron que los blancos levantar el título de Liga.

La gestión de los jugadores más jóvenes del Real Madrid en esa faceta atacante, es decir, las estrellas del futuro del conjunto blanco, tuvieron el foco encima en este Sanedrín a raíz de las palabras de Unai Emery sobre Takefusa Kubo. El jugador, propiedad del Real Madrid, está cedido en el Villarreal pero no está contando con los minutos que desde el club merengue tenían en mente. Así lo han contado en el Carrusel Confidential de Antón Meana y Pablo Pinto hace unas semanas en Carrusel Deportivo.

El entrenador del submarino amarillo argumentó su decisión de no tener a Kubo como una de sus primeras opciones en una entrevista para el diario AS, donde con una frase resume cuál es el verdadero momento de Take Kubo: "Kubo es una estrella fuera del campo pero no lo es dentro" afirmó el donostiarra.

Álvaro Benito se pronunció sobre este tema: "Lo va a tener muy complicado. Es muy difícil acertar con las cesiones. Mi opinión es que Kubo es un talento y acabará dando rendimiento", aunque añade que le parece "lógico y normal" el planteamiento de Emery, de apostar por explotar a alguien que seguirá la próxima temporada en el club como Chukwueze, en detrimento de la joya japonesa.

Otro de los temas analizados fueron las palabras de Casemiro. El mediocentro brasileño del Real Madrid habló en una entrevista para #Vamos de la falta de gol con una declaraciones llamativas ya que tildó de "falta de respeto" a todos los que demandan más goles en el conjunto blanco. Así lo quiso explicar: "¡Cómo va a faltar gol! Benzema es probablemente el mejor nueve del mundo y hay que tenerle un mínimo de respeto. Desde el año pasado somos un equipo muy sólido con jugadorazos como Hazard, Rodrygo, Vinicius... No podemos meter cinco goles en todos los partidos, pero tampoco falta gol", sentenció en esta entrevista.

Unas palabras que llegaron hasta El Sanedrín de El Larguero para conocer la opinión de nuestros expertos. Álvaro Benito, una de las voces más autorizadas del Real Madrid prefiere ser más autocrítico: "Las cifras no mienten. El año pasado los registros defensivos del Madrid fueron históricos, no pasa nada por decirlo. Hay que incorporar jugadores a Benzema", afirma el extécnico blanco sobre un problema que se ratifica con los datos de esta temporada.

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín analiza la difícil situación de Kubo en el Villarreal 00:06:18 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: La figura de Nadal como mejor tenista de la historia y entrevista a José Bordalás (12/10/2020) 01:59:10 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Álex Corretja, Juan Carlos Ferrero y David Ferrer comentan la gesta de Rafa Nadal en Roland Garros 00:24:08 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (12/10/2020) 00:53:34 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Bordalás: "En España tenemos magníficos entrenadores y Setién lo es" 00:28:18 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (12/10/2020) 00:24:35 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (12/10/2020) 00:32:56 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (12/10/2020) 00:57:01 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Pedro Martínez de la Rosa: "Los récords de Hamilton pueden llegar a ser definitivos" 00:12:33 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos Barra libre | “Estamos haciendo demasiado ‘casting’ en la selección, faltan jugadores nuevos” 00:25:38 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel Deportivo último tramo: Hablamos con Carlos Moyá y Toni Nadal y analizamos las opciones de España de cara a la Eurocopa (11/10/2020) 01:59:15 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Segunda parte (11/10/2020) 00:53:26 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Toni Nadal y Carlos Moyá cuentan cómo han vivido decimotercera victoria en Roland Garros de su pupilo 00:15:24 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Las preguntas canallas de Carrusel: ¿Cuál es el jugador más sobrevalorado del Real Madrid? 00:13:34 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Primera parte (11/10/2020) 01:03:46 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.