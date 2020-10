¿Tiene 'Spiriman' derecho a la libertad de expresión tras su polémico tuit?

Las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana pero sus límites nos obligan a plantearnos de nuevo esta pregunta: ¿se puede decir en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo lo que uno piensa? La libertad de expresión online vuelve a estar a debate después de que Twitter haya suspendido la cuenta del polémico médico Jesús Candel, conocido como Spíriman, por haber publicado el siguiente mensaje: "el que se quiere curar de cáncer se cura, y el que no, se muere". "La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. El que quiere consigue lo que quiere. El que no quiere, no lo consigue", decía el polémico médico en otro tuit.

Poner las posibilidades de superar un cáncer en manos de la actitud con la que un enfermo afronta su enfermedad es una opinión acientifica que ha escandalizado a mucha gente por su crueldad pero, ¿son Twitter o Facebook quienes deben de ejercer de juez al decidir qué se puede difundir?

Lo hemos debatido en 'Hora 25' con Paloma Llaneza, abogada experta en datos y autora de 'Datanomics', y con Leandro Núñez, abogado tecnológico.