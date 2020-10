Angel del Pozo, el 'vaquero' español que rodó con Yul Brinner y Lee Van Cleef: "Casi siempre me mataban"

'Un día mi representante me dijo que un director extranjero buscaba actores españoles para una película del Oeste que iban a rodar en Almería y me preguntó si me interesaba. Yo le dije que vale y nos fuimos a hacer una prueba. Me dijeron que me sentara en un sillón con la luz dándome en el rostro y debí convencerles'. Así nos ha contado Angel del Pozo su salto a la época dorada del 'Spaguetti Western' que convirtió al desierto de Tabernas, en Almería, es escenario de muchos de los rodajes internacionales del género en los años 60 y 70.

Del Pozo cambió así el registro como galán que ya le había llevado a interpretar éxitos del cine español como 'Margarita se llama mi amor', o 'Vuelve San Valentín' o 'Escala en hi-fi' e inició una andadura cinematográfica que le llevó a enfundarse el colt y cabalgar con algunos de los mitos de la época.

'Lo del revólver lo pillé rápido, estuve ensayando un par de días a desenfundar y se me daba bastante bien', nos ha contado en La Ventana con motivo del último homenaje que ha recibido en su extensa carrera: el premio 'Tabernas de Cine', concedido por el Almería Western Film Festival. Ángel no pudo desplazarse a la gala -recogió el premio su hija Almudena- pero ha recordado aquellos tiempos charlando un rato en La Ventana desde la residencia de mayores Madrid en la que vive.

'La verdad es que en casi todas las películas no llegaba vivo al final, me mataban antes. Aunque también yo me mataba a algunos pero siempre en defensa propia', nos ha contado con humor. Aquello le dio la oportunidad de rodar películas en papeles de secundario como 'El halcón y la presa' o 'Cara a cara', además de compartir cartel con estrellas consagradas de la talla de Lee Van Cleef, del que se hizo muy amigo, al igual que de Yul Brynner o Gian María Volonté. 'También rodé con Orson Welles la versión cinematográfica de 'La isla del tesoro', que por cierto la pusieron ayer en la 2 de TVE y conocí a Ennio Morricone', ha relatado Del Pozo mientras sonaban los acordes de una de sus bandas sonoras favoritas: la de la mítica 'La muerte tenía un precio'.

Del Pozo, que también fue actor de teatro, dirigió películas y compaginó el cine y la televisión es a sus 86 años uno de los supervivientes del coronavirus, enfermedad de la que se contagió el pasado mes de abril y por la que tuvo que estar hospitalizado un mes. 'La verdad es que yo no me enteré mucho de aquello, ví que estaba en el hospital y por lo que me decían entendí que debía ser una cosa seria pero me recuperé y aquí estoy'.

Su hija Almudena le llevará mañana el galardón del Premio Tabernas de Cine, una escultura con forma de vaquero con el colf enfundado en la cadera. También desde este fin de semana, una silla de rodaje lleva su nombre en el Paseo del Cine de la localidad donde tantas veces cabalgó este vaquero madrileño, 'nacido en la calle General Pardiñas y del Atleti', para más señas.