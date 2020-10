Berto Romero y su desternillante imitación de Andrés Pajares

Un programa como el Nadie Sabe Nada es tan genuino e inimitable que cuando menos te lo esperan aparecen destellos de talento y lo que era una simple narración se convierte en un momento que te provoca la carcajada.

Andreu Buenafuente se encontraba al inicio de una de sus anécdotas cuando se dio cuenta de que se estaba pareciendo a Miguel Bosé. "Se ha dicho, que yo he dicho... que el bicho...", comenzó a imitar el célebre presentador y humorista catalán.

"Ahora es fácil de imitar Miguel Bosé. Yo lo celebro, no celebro que le pase algo en la voz y debería ir al foniatra, pero celebro que haya favorecido la imitación", comentó su compañero Berto Romero.

"¿Puede ser que te lo lleves a Pajares?", preguntó Andreu, con lo que dio pie a que Berto se marcase una de sus grandes imitaciones, la de Andrés Pajares. "Hacía que no salía Pajares en el programa", señaló Berto mientras imitaba al mítico actor de cine, televisión y teatro que protagonizó grandes clásicos en la época del 'destape'.

"A mí me gusta cuando la imitación de Pajares se disuelve y no hay nada. Me gusta llevarlo a lo conceptual, como no lo hago bien", concluyó un Berto sobre una de sus memorables imitaciones.