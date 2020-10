Anabel Alonso: "Ayer mi madre por primera vez no me reconoció"

Esta GataParda que ha nacido al lado del mar suspira al escuchar su nombre y piensa en los famosos versos de Rafael Alberti. “El color nunca es igual a orillas del Cantábrico, te da paz y a la vez te asusta. Gracias a Steven Spielberg no me puedo meter en el mar, lo veo siempre desde la orilla”, explica. La actriz Anabel Alonso entra a esta conversación con Mara Torres con esa energía mágica que la persigue y que hace que llene el estudio con su presencia. Lleva toda la vida en la televisión, siendo actriz en las tablas, trabajando e interpretando siempre. Su imagen y su particular voz es parte de nuestro imaginario. También su simpatía.

A los pocos minutos de esta conversación viajamos a una de sus conversaciones importantes cerca del mar, una ruptura de adolescente. Aparece el amor en sus palabras, ya entre líneas. Descubrimos más adelante, casi al final de esta conversación que cree a pies juntillas en él, en los flechazos. Más cuando se ha casado hace menos de un año con la persona con la que ha tenido un hijo hace apenas unos meses.

Su madre sale muy pronto en esta conversación. Ha sido siempre su apoyo, su faro, el pilar de su vida. La situación actual no deja a nadie al margen, las dificultades del Covid han afectado a su relación y a sus encuentros, eran casi diarios en la residencia donde la cuidan, ahora han sido tres contados desde marzo. "Ayer mismo he ido a verla y ha sido la primera vez que no me ha reconocido, ha sido un palo muy gordo. Ha superado el Covid pero no supera esta situación, la soledad forzada", ha explicado.



Sus padres salen constantemente en el relato de su vida desde el relato de las "cosas imposibles" para que los Reyes siempre fuesen especiales en su niñez al empeño, especialmente de su madre, para apoyar su sueño de actriz. Recuerda la vida de aquel piso pequeño del País Vasco en el que creció. El teléfono fijo en medio del salón por el que llamaba a sus amigas a ojos y oídos de sus padres o el metro cuadrado de su habitación en el que bailaba Grease. Se le escapa una sonrisa y le brillan los ojos en este viaje por los recuerdos.

El seudónimo que elige para entrar en este Faro de la Cadena SER es 'Mascarilla', reconoce que es lo primero que se le ha venido a la cabeza pero que tiene, sin duda, mucho que ver con esconderse detrás de un personaje en su trabajo y con la época en la que vivimos. "Sin zapatos puedes salir a la calle pero sin mascarilla no, ya es irremediablemente parte de nosotros", ha señalado.

Anabel Alonso empezó con 14 años a interpretar en su pueblo pequeño, lo que sintió ante ese público se le quedó dentro, supo que era lo que quería hacer el resto de su vida. Desde esa Anabel Alonso a la de hoy han pasado muchas, sus inicios con 'Martes y Trece' a los que guarda un cariño enorme, su personaje en '7 vidas' que protagonizó la primera boda lesbiana del prime time televisivo español o la estrella en Master Chef siguen siendo siempre ella y su pasión por su trabajo. Solo pide que la gente siga teniendo esa ilusión, esas ganas de verla, como su madre cada vez que suene la sintonía de 'Amar es para siempre' en la residencia y sonría, aunque no sepa bien porque ni a quién, pero sonría.