¿Por qué son tan malas las previsiones del FMI para España?

Las previsiones que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer este martes son malas en todos los países, pero las de España son aún peores. Para este año pronostican una caída en la actividad del 12,8%. Son tan malas que la gerente del FMI utilizó el término “calamidad”. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿por qué en España son tan malas? El economista de ‘La Ventana’ señala tres razones:

En primer lugar, porque prácticamente la tercera parte del Producto Interior Bruto de España lo generan actividades que necesitan movilidad y aglomeración, como el turismo, la hostelería, la restauración, etc.

En segundo lugar, porque la estructura del modelo productivo español es de medio y bajo valor añadido. A Alemania le está afectando mucho menos porque la industria tiene mucho más peso que en España.

Y, en tercer lugar, porque en España el tejido económico no es uniforme. En España hay zonas de Gipuzkoa donde la tasa de paro no llega al 2% y en Jaén o en Cádiz llega prácticamente al 40.

Santiago Niño señala que nuestro país cerró el año 2019 con un déficit del 2,8%: “Un déficit que en toda Europa nos afearon de que no habíamos cumplido con los compromisos, los acuerdos, etc.”. Las previsiones del FMI hablan de un déficit para nuestro país en 2025 del 4,4% y este 2020 del 14,1: “Evidentemente habremos mejorado. Otra cosa es cómo hemos mejorado”, señala Niño-Becerra

“Hace cuatro días, un profesor me comentaba que tuvo que echar de clase a una chica que no tenía puesta la mascarilla y que no llevaba mascarilla. O sea, esto es lo mínimo”, comenta Santiago Niño-Becerra como anécdota significativa del por qué es necesario endurecer las medidas en muchas ocasiones: “Habrá que tomar medidas muchísimo más radicales”.

¿Estamos ante el fin de las tiendas?

‘Local disponible’. Son dos palabras que vemos cada vez más en los escaparates españoles. El 25% de los comercios no ha vuelto a abrir desde marzo, leemos en Economía Digital. Niño-Becerra apunta a un informe que analiza la situación concretamente en Catalunya y que desprende datos como que en el área de Barcelona, el 5,5% de las tiendas de proximidad han cerrado y no se plantean volver a abrir: “O bien tiendas, eso que llaman de conveniencia, tienda de gasolinera o bien tiendas de alimentación de al lado de casa… Las demás la verdad es que van a pasar momentos complicados”, lamenta el economista.