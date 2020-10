Mikel López Iturriaga: "La música está bien para cocinar. Para comer me gusta menos"

Hasta ahora los fogones se ha hermanado con famosos, ha reflejado las emociones, los recuerdos. Y hasta hemos visto cocinar con marihuana. Pues mañana la 2 de TVE estrena "Banana Split", un programa donde la cocina se aúna con la música. Cada programa tendrá una temática y en torno a ella se crea una playlist alrededor de ese concepto gastronómico con la ayuda de músicos y chefs. Y con el humor y el buen rollo como distintivo del programa. " No es otro programa de cocina, no te vamos a enseñar a cocinar. Se podría decir que es un programa de música teñido de gastronomía", nos dice Mikel L.Iturriaga . Un programa donde chefs y músicos intercambian sus papeles y se puede ver a chefs que tocan instrumentos o pinchan música y músicos cocinando sus platos preferidos. " Ninguno desentona pero nos hemos encontrado a grandes chefs como Pepe Solla que controlan mucho de música. Y a los músicos más abiertos al placer gastronómico que estaban años atrás". A Mikel L. Iturriaga como cocinillas amante de la música, le gusta la música para la cocina pero para comer no le agrada " Creo que se cocina mejor con música pero hay que tener cuidado con eso de ir tomando una copita cuando se está preparando una comida. Yo me he comido cosas imposibles cocinadas por amigos cocidos", nos confiesa Mikel

Un programa con un hilo conductor: el humor que está presente desde el primer momento. En "Banana Split" vamos a ver a su presentador Mikel L. Iturriaga cantar con Amaia, tratar de hacer una canción pegadiza con el productor musical Chus santana o disfrazarse de guindilla. " El humor está presente porque sino yo me aburro y porque creo que ayuda a transmitir las ideas. Y soy de la idea que hacer el ganso te ayuda a no tomarte en serio".