Borja Mayoral: "No sé si el Real Madrid quería sacar a Jovic"

Una de las noticias de la semana ha sido la relativa a las declaraciones que hizo Borja Mayoral durante su presentación como nuevo jugador de la Roma en las que explicó que Zidane quería que se quedase, por lo que el club "quería sacar" a Jovic. Sin embargo, el ariete español quiso aclarar sus palabras en El Larguero: “He dicho no sé, yo creo. A ciencia cierta, no lo sé. Si tengo que pedir disculpas a Jovic o al Real Madrid lo hago. No quiero meterme en asuntos del club".

Mayoral expuso cómo se han sucedido los acontecimientos relacionados con su futuro durante estas últimas semanas: "Cuando llego al Madrid en verano iba a salir rápido, pero se me caen un par de cosas. Sigo entrenando y tengo una reunión con Zidane en la que me dice que estaba contento conmigo. Se iba acercando el final del mercado y yo quería saber si me quedaba o me iba. Hablo con José Ángel y con Zidane y decidimos que lo mejor es que salga. Pero no se habla de Jovic. Yo pienso que a Zidane le gusta Jovic. Es otro delantero del Real Madrid y hay que respetarlo".

La Roma ha sido el destino por el que se ha decantado el delantero finalmente. No obstante, Mayoral reconoció que su sensación durante esa reunión era que el entrenador del Real Madrid quería que trabajase a sus órdenes.

"Algún día me gustaría ser el ‘9’ del Real Madrid, pero ahora me debo a la Roma y voy a defender sus colores durante estos dos años", añadió.