Revolución en el sistema de cotización de autónomos

Un 85% de los autónomos cotiza por la base mínima, lo cual no solo conlleva una menor aportación a las arcas públicas, si no, también, unas pensiones exiguas a la hora de jubilarse, por eso ahora el ministerio de Seguridad Social propone reformular las aportaciones al erario público a través de un sistema de tramos en el que el trabajador por cuenta propia podrá escoger su base de cotización, base que podrá modificar trimestralmente y se puede ajustar a fin de año en función de los ingresos reales. Según datos del ministerio, un 70% de los autónomos -los de menores ingresos- no tendrá que cotizar más, o incluso tendrán que cotizar menos. Las asociaciones están divididas respecto a estas modificaciones: mientras que UPTA y UATAE respaldan está propuesta, desde ATA consideran que no es el momento de aplicar una subida de impuestos, aunque sea a las rentas más altas, y que "el planteamiento no es justo".

Para el exministro de Trabajo, Valeriano Gómez, esta propuesta “es un avance”. "En realidad el sistema actual de cotización es antiguo, se corresponde con otra época, donde no había posibilidad efectiva de control de los ingresos de cada uno, lo cual hacía posible que uno pueda escoger su base de retribución independientemente de cuáles sean sus ingresos" señala Gómez en Hora 25 de los Negocios.

Crece la brecha social

El FMI ha advertido hoy de la necesidad de que se mantenga la red de ayudas desplegada por los distintos países, al menos durante todo el año 2021, porque, si se retira prematuramente el apoyo a trabajadores y empresas, eso podría causar una quiebra masiva de empresas y un aumento del desempleo. El organismo internacional, que estima que España terminará el año con un déficit de un 14,1% y una deuda pública del 123%, señala que, aunque no es aún el momento de incrementar las cargas fiscales, sí sería procedente que cuando se pongan en marcha reformas fiscales, contribuyan más quienes más tienen.

Y mientras el Fondo Monetario Internacional respalda el mantenimiento de las políticas que evitan que se ensanche la brecha social, los cálculos de Oxfam Intermon, apuntan que la desigualdad se está incrementando. En España, uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza, con ingresos de unos 8000 euros anuales, y uno de cada diez, en riesgo de pobreza extrema: viven con menos de 5000 euros al año. Según explica Íñigo Macías, economista y coordinador de investigaciones de Oxfam Intermon, "todos los datos que manejamos apuntan que saldremos más desiguales".

"Sabemos que el impacto económico ha sido desigual pero la recuperación tan está siendo desigual y está tomando forma esa idea de recuperación en forma de K. Es decir, se recuperan los que más tienen, mientras que siguen cayendo los más vulnerables" señala Macías, que propone redistribuir la riqueza mediante una reforma tributaria que inclusa tasas a las rentas del capital o recargos extraordinarios para las empresas con ingresos extraordinarios.