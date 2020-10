Alberto Garzón: "El PP no asume la democracia, solo quiere derribar a este Gobierno"

Una de las noticias de esta semana es el plan del Gobierno de subir el IVA a las bebidas azucaradas. Esto permitirá una recaudación en 2021 de al menos 340 millones de euros; una iniciativa que ha surgido del Ministerio de Consumo que dirige el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25'.

Sobre la renovación del CGPJ

Su criterio no tiene ni pies ni cabeza. El PP no asume la democracia. Obedece más a una táctica clara: derribar a este Gobierno. Mintiendo... al final las sentencias judiciales firmes son las que están contra el PP. La gente no es tonta en este país y llevan dos años impidiendo que se renueve el CGPJ. Todo lo demás son excusas.

Queremos negociar desde el primer momento, es el procedimiento judicial y así tiene que resolverse siempre. Por eso la propuesta es un desbloqueo al que nos hemos visto abocados. Si el PP cambiara de posición, volveríamos al estadio de la negociación. Hay que contar con otra realidad. Somos coherentes. El PP se llena la boca de Constitución pero usa las instituciones para lanzárselas a otros a la cabeza.

Sobre el IVA a las bebidas azucaradas

Es un sistema de incentivos, entre otras cosas para acabar con la lacra de la obesidad infantil. Esa cifra es además el doble entre las clases populares que obedece a múltiples factores, entre ellos los hábitos de consumo. Hay que desincentivar los hábitos insaludables.

Nosotros no somos árbitros, somos un gobierno progresista que vela por la salud de la población. Desde nuestra opinión si encima no son parte de un consumo saludable no tendrían que tener ningún incentivo.

Esta medida no agota el conjunto de las medidas que hay que abordar, pero esto funciona donde se ha puesto en marcha y lo vamos a comprobar. La gente reconocerá que es útil.

Sobre el consumo

Hay una economía que entiende que hay que tomar decisiones anticíclicas. Todas las instituciones europeas están contribuyendo a sostener la economía de los países. Lo que hay que hacer es evitar que caiga la economía. Esta es una crisis que tiene que pasar rápido, cuanto más seamos capaces de sostener la inversión pública, mejor.

Sobre el clima político español

La ley de Memoria Democrática puede parar estos desmanes.

Esto que ocurrió en Madrid hubiera sido impensable en Francia.

Largo Caballero fue una víctima de los campos de concentración nazis.

Fue despedido con honores en Francia. No sería entendible por las derechas en Francia.

En España tenemos un problema profundo, estoy preocupado, veo lo desagradable que es el Congreso. Hay una derecha que entiende que este Gobierno no es legítimo. Eso está calando en la sociedad y nos estamos encontrando en la sociedad que nos insulta como si estuviéramos en el Franquismo. Espero que en algún momento tengamos una vertiente de derechas más civilizada y más democrática. Esperemos que la derecha entienda que no todo vale en el Congreso.