¿Cómo luchar contra el coronavirus ahora que llega el frío? Los consejos de dos expertos para el día a día

El fin de semana que viene, en la madrugada del sábado 24 de octubre al domingo 25, habrá que cambiar la hora: a las tres, serán las dos. Y esto quiere decir que amanece antes y que se hace antes de noche.

Es la rutina de todos los años, pero este en 2020 adquiere, como muchísimas otras cosas, un sentido diferente. En una semana anochecerá antes y además irá haciendo cada vez más frío. Y esa es una combinación peligrosa en este momento: espacios cerrados y transmisión del coronavirus.

José Antonio López Guerrero es el director del grupo de neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y ha participado este viernes en 'Hora 25' junto a Eva Elisa Álvarez, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene, para responder preguntas de Pepa Bueno y de la audiencia del programa sobre cómo actuar durante los meses de frío para luchar contra el coronavirus.

La segunda ola entró en España cuando ya veíamos la primavera y las calles estaban llenas de gente y de terrazas. Y la combatimos en primavera y verano. ¿Qué puede pasar cuando el frío vaya a más y todos nos metamos para dentro?

La segunda ola en Europa está comenzando cuando veíamos que podría ocurrir en España. En otoño con la bajada de las temperaturas. En España quizá mucha irresponsabilidad y mucho ocio ha hecho que se haya adelantado con respecto a Europa. Puede ser que nos sumemos a una segunda ola más dramática o que aprendamos y vayamos con un par de semanas de desfase

¿Los espacios cerrados son más peligrosos que los exteriores?

Aunque la OMS sigue siendo reacia a clamar que los aerosoles transmiten el virus no se cuestiona que hay hasta 20 veces más posibilidades de trasmisión que en espacios abiertos y más si están mal ventilados.

¿Por qué la OMS no acaba de reconocer los aerosoles como una vía de contagio?

Hay muchos artículos que empiezan a valorar de forma indirecta cómo se transmite el virus en espacios cerrados a más de dos metros. en un hospital de floridas se detectaron sustancias contaminantes a cinco metros. La pregunta es si esa cantidad de virus que se transmite en aerosoles es suficiente para la transmisión. Son preguntas que están en estudio y quizás por eso la OMS no lo afirma, pero está claro que forman parte de la transmisión del virus.

¿Basta con ventilar de vez en cuando la casa o ahora hay que hacerlo más a menudo?

Si en una casa solo vive una unidad familiar hay que ventilar unas dos veces al día durante la limpieza. Si recibimos visitas, cumpliendo la normativa de 6 como máximo, abrir las ventanas antes de la visita, mantenerlas parcialmente abiertas durante la visita y también hacerlo después de la visita. Gastaremos más en calefacción por tener esas ventanas abiertas.

¿Con abrir 4 dedos las ventanas es suficiente?

En una casa media sí sería suficiente. Si la casa es más amplia habría que ajustarlo.

¿Qué hay que hacer en los espacios de trabajo?

Los edificios inteligentes son inteligentes hasta que llega una pandemia. La ventilación tiene que ser artificial mediante climatizadores. El flujo del aire tiene que ir de arriba a abajo y hay que intentar que el aire no vaya de forma horizontal. A ser posible que haya regeneración del aire.

Si un trabajador está en un centro donde eso no ocurre, ¿qué debe hacer?

En este caso tendrá que ir con mascarilla. Que sea él quien se ventile y salga a la calle no va solucionarlo. Lo lógico sería denunciarlo a las autoridades de ese centro. Que él salga de la oficina no arregla la situación.

¿Dónde no nos tenemos que meter bajo ningún concepto para evitar riesgos?

Hay que evitar los sitios cerrados no ventilados. Evitar sitios cerrados, concurridos y en cercanía de otras personas.

Una oyente pregunta si sería muy descabellado practicar un deporte como el pilates con otras tres personas en un sitio cerrado

Es una situación a evitar. Hay que ver si el sitio es amplio, si puede haber separación entre las personas, si pueden llevar mascarilla, si los techos son altos...

¿Puede ser seguro el transporte escolar con el frío?

La normativa sugiere que el autobús escolar esté limpio y bien desinfectado, que los niños sean siempre los mismos, que sea un grupo burbuja y si es posible que tenga ventanas que se puedan abrir. En el caso que no sea posible sé que hay mecanismos de ventilación mecánica con filtros como los de los aviones. De otra forma no sería el medio más recomendado.

¿Cómo tenemos que hacer en un coche? ¿Hay que usar la recirculación del aire?

La función de recirculación es lo que hay que evitar, porque lo que hace es que el aire del coche salga y vuelva a entrar. Las ventanillas tiene que estar bajadas todo lo que se pueda, las mascarillas siempre tienen que estar puestas y hay que usar el sentido común, que el aire que venga de fuera solo venga de fuera y no haya recirculación del aire.

¿Es recomendable dormir con las ventanas abiertas?

Si duermes normalmente con las ventanas abiertas no es mala medida. No sé si todo el mundo puede hacer lo mismo. Dormir con las ventanas con algunos dedos abiertos es recomendable, pero en un domicilio hay personas convivientes, por lo que no habría que tener mayores cuidados, salvo que haya algún caso en casa.

¿Hay alguna forma de saber si mi casa está bien o mal ventilada?

Hay opciones que no son prohibitivas para muchos bolsillos. Si en un habitáculo falta aire y hay mala circulación se acumula CO2. Hay aparatos como un móvil que miden el CO2. La media de CO2 es de 400 partes por millón. A partir de 700 partes por millón el aire empieza a estar un poco viciado. Por encima de 1.000 tenemos un problema. Estos aparatos son útiles y no son mala opción en centros o escuelas para medir la pureza del habitáculo.

¿Hay alguna manera de organizar una cena de Navidad segura con personas no convivientes?

En Navidad no sabemos cómo estaremos pero seguiremos en pandemia. Hay un documento de la Junta de Andalucía que se llama 'Reuniones con cabeza' y que da consejos. Al aire libre o espacios ventilados. Evitar los besos y abrazaos, especialmente con la gente mayor y vulnerable. Mantener una distancia de un metro y medio entre personas no convivientes. Hay que agrupar a los convivientes y separarlos de los no convivientes. No sentarse cara a cara y sentarse en zigzag. No compartir platos porque se puede transmitir el virus. Mejor servir una persona a todos o poner raciones individuales. Usar la mascarilla. Lavarse las manos. Reducir la duración de las reuniones. No poner la música muy alta.

Con la llegada del frío llega también la gripe. ¿Existe la posibilidad de contagiarnos al mismo tiempo de la gripe y el coronavirus?

Hay muchas teorías. Hay virus que tienen interferencia viral. En estos casos, al infectar una célula impiden que otros virus infecten esa célula, pero no otras células. La coinfección de dos virus que son distintos como la gripe y el SARS Cov2 es posible y ya ha ocurrido. Puede causar un cuadro clínico más severo.