La Ventana desde Níjar (Almería)

La Cadena SER continúa su recorrido por España con el objetivo de escuchar a la gente y pulsar la situación actual y futura de nuestro país. Este viernes 16 de octubre Carles Francino se ha trasladado a Níjar, en Almería, para emitir desde allí una edición especial de 'La Ventana' de la SER con los habituales de programa: Isaías Lafuente, Nieves Concostrina, Jose Carlos Ruiz, Iñaki de la Torre y Benjamín Prado

Esta tarde hemos hablado con una alcaldesa cuyo municipio, Níjar, puede decir con datos -con pruebas- que su municipio es el más bonito. Hace sólo unos meses, Níjar consiguió la declaración de 'Municipio Turístico de Andalucía'. En 2018 la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, que busca la promoción y el desarrollo turístico y cultural de los lugares más mágicos de España, le concedió este título. Al año siguiente, el periódico británico 'The Times' situaba a Níjar como uno de los seis pueblos más bonitos de España. Y mucho antes, en 2010, el diario americano 'The New York Times' publicaba un reportaje definiendo las playas del parque natural del Cabo de Gata-Níjar como el paraíso de Europa. Hablamos de la situación del municipio con la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez.

El futuro de la agricultura

El noviazgo de Níjar con la agricultura no es nuevo. Pero la novedad es la agricultura ecológica, donde Níjar se ha posicionado. Para ello cuenta con dos grandes apoyos, dos puntos fuertes: la investigación en torno a la energía para calentar y aprovechar el agua de riego y los insectos que son los grandes aliados para terminar con las plagas que acechan la agricultura ecológica. Escucha aquí el reportaje de nuestro compañero de SER Almería Guillermo Mirón:

En 'La Ventana' hemos hablado con Jose Manuel Rodríguez, un emprendedor de 30 años que hace tres meses puso en marcha 'Ecohuerta Níjar' dedicada a la producción de hortalizas. Fundó la empresa con su pareja al ver como antes (siendo productor tradicional d e hortaliza) el principal beneficio de su trabajo se lo llevaban otras personas.

También nos ha acompañado Jesús Pozo, periodista, fotógrafo, guionista y productor cultural que nació en Almería, vivió su infancia y adolescencia en San José, y aunque luego ha vivido en otros sitios mantiene ese vínculo permanente con esta tierra, donde pasa varios meses al año y donde está pensando empadronarse de nuevo. Así que hemos le hemos pedido que nos acompañe en esta edición especial de 'La Ventana' desde su tierra.

Aquí hay tomate: por Nieves Concostrina

Los primeros tomates llegaron a España cerca de 1540 pero al principio la gente no los comía, se utilizaban como planta decorativa y cuando estaban muy maduros los comían los cerdos. Nos lo ha contado Nieves Concostrina y lo puedes escuchar aquí: