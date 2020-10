"Cuando pierdes a un hijo el mundo se para, dejas de vivir"

Cuando Esther escuchó los gritos de su marido, Eduardo, intuyó lo que había sucedido. Corrió hacia la piscina pero ya era demasiado tarde. Eduardo gritaba mientras intentaba reanimar a Mara, la pequeña de quince meses. Cuando ella vio el cuerpo de su hija fue como si el mundo saltara en pedazos. “Cuando pierdes a un hijo es como si te amputaran una pierna. Un hijo es una prolongación de ti”, explica.

“El proyecto de futuro se desmorona, todo se rompe”, ese fue el sentir de Esther y de Eduardo después del fallecimiento de su hija. Después de perder a Mara el matrimonio tuvo que emprender un largo y duro viaje, el camino del duelo. La pérdida de un ser querido es uno de los dolores más intensos que existen, puede llegar a provocar un serio deterioro de nuestra salud física, mental y de nuestra vida social. La meta, explican los psicólogos, se encuentra en integrar el dolor, lo saludable es aprender a vivir con esa pérdida de la mejor manera posible. Y para ello existen muchas herramientas.

Una de las más útiles para ellos fue “compartir” su dolor con personas que también habían sufrido la muerte de un ser querido. La falta de espacios y de compresión que suelen encontrar normalmente las personas que están viviendo un duelo dificulta aún más poder procesar la pérdida. Y en ese intento de superar el desconsuelo dieron con la asociación Alaia, una organización sin ánimo de lucro que ofrece terapias, grupos de apoyo y de acompañamiento en el duelo. Allí encontraron personas que comprendían su tristeza, algo vital para ellos: “Compartir te ayuda a luchar contra tus miedos, te ayuda a normalizar tus emociones y a pensar que no estás loco.” Con Alaia empezaron su otra vida.

“El duelo no se trabaja adecuadamente a nivel sanitario, casos como el nuestro apenas reciben atención”, afirma Esther. La salud mental es la gran olvidada de nuestra sanidad pública, la falta de profesionales en psicología engrosa las listas de espera dificultando mucho la terapia para los pacientes. Nuestro país cuenta con 4,5 especialistas por cada 100.000 personas, la media europea está en 18 psicólogos por el mismo número de habitantes. Los expertos alertan de que hay casos graves que necesitan terapia semanalmente y, sin embargo, la reciben cada dos o tres meses lo que muestra claramente que los 2.600 psicólogos clínicos de los que dispone nuestro sistema sanitario son insuficientes para cubrir la demanda.

Han transcurrido tres años desde que Mara se fue y durante todo ese tiempo sus padres no han dejado de luchar para aprender a vivir sin ella. Han trabajado, y siguen haciéndolo, no han querido quedarse cruzados de brazos. Perdieron a una hija pero no quisieron perder toda una vida. Y mientras tanto Mara sigue estando presente en su relato, en su día a día. No la olvidan.