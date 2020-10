Samantha Hudson: "Es una desgracia que existan familias que todavía no acepten que seas gay"

Buenismo Bien tuvo esta semana a Samantha Hudson, una invitada de excepción. "Una chica muy normal, casi chica y casi normal", como se define ella en Instagram, visitó el programa de Quique Peinado y Manuel Burque y tuvieron oportunidad de hablar de diferentes temas, casi todos centrados en la intolerancia hacia el colectivo LGBT.

"Mi familia es mitad progre, pero depende mucho del contexto. Y yo por lo menos puedo permitirme el lujo se sacar ciertos temas en las cenas familiares. Hay mucha gente que no puede ni salir del armario porque tiene unas situaciones terribles", señaló Hudson sobre la mala suerte que tienen personas del colectivo con la intolerancia de su entorno.

"Cada uno tiene lo que le toca. Es una desgracia que existan familias que todavía no acepten que seas gay", añadió Samantha.

"Antes estábamos hablando de que Pérez-Reverte ha dicho que nunca ha habido tanta libertad como en los 70. Que ahí había libertad total. ¿Por qué? Porque podía ver a alguien por la calle como tú y llamarle maricón de mierda. Y ahora se tiene que cortar", señaló Burque sobre las polémicas palabras de Reverte.

"Cuando alguien te señala que a lo mejor estás teniendo unas actitudes que no son muy agradables o no evocan respeto pues es normal que te siente mal, pero si eres rancio y hueles a caspa no es mi problema", contestó Hudson.