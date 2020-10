Mijatovic: "La peor primera parte del Madrid que he visto en mucho tiempo"

El Real Madrid decepciona en un partido ante el Cádiz en Valdebebas en el que la actuación de los blancos deja mucho que desear. En Carrusel Deportivo analizamos cómo los de Zidane enfrentan este encuentro totalmente faltos de tino y capacidad ofensiva.

El ex jugador del Real Madrid, Mijatovic, asegura con rabia que el Madrid, al que el Choco Lozano ha anotado un gol en el minuto 16, ha jugado "la peor primera parte del Madrid que he visto en mucho tiempo". El Real Madrid ha recibido cinco remates a portería en esta primera mitad. Desde la temporada 2016/2017 los blancos no recibían tantos remates en casa, antes del descanso. Fue en mayo de 2017, en el último partido de Sampaoli al frente del Sevilla a domicilio en LaLiga.

"Cuando un entrenador cambia al descanso a cuatro jugadores quiere decir que se ha equivocado en el inicio", palabras con las que Mijatovic define la situación de un Real Madrid que da señales de no estar en su mejor momento. Antón Meana reconoce que el problema del Madrid es que "se le tolera todo".

Zidane da muestras de estar molesto, se fue al descanso cabizbajo con un semblante en el que daba a entender que no comprendía lo que les estaba ocurriendo a sus jugadores. De hecho, la sensación que Mijatovic compartía en Carrusel Deportivo era clara: "No han hecho prácticamente nada".