"No están aportando nada": Gallego desvela la lista negra las decepciones blancas esta temporada

El liderazgo en Liga del Real Madrid demuestra que “está ganando pero no convenciendo”, según analiza Gallego, quien cree que el equipo de Zidane “después de este parón de selecciones viene una realidad, viene la Champions, miércoles domingo sin parar… y la realidad es que los delanteros del Real Madrid son: Benzema, Vinicius, Jovic, Rodrygo, Mariano y el lesionado Hazard. Y no ha venido nadie más”.

La falta de delanteros que sean constantes y que aporten regularidad al Madrid, es un problema que “venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Incluso en la recta final después de la pandemia, cuando el Madrid ganó la Liga, veíamos que este equipo tenía poco gol. Sufre mucho para sacar los partidos adelante, que gana 1- 0 o 2 -1 y no pasa de ahí”. Esta situación genera tener clara una cosa, y es que “sin gol, tienes que ser muy seguro atrás y los demás tienen que estar tan mal como lo estaba el Barça el año pasado”.

La falta de un delantero potente en la plantilla de los blancos, es significativo para Gallego, quien considera que “no tener un goleador, a un equipo le penaliza muchísimo. Puedes tener un juego regular, pero si tienes arriba un jugador que te garantice la resolución de las jugadas y te aporte, tienes más posibilidades”. No hay que perder de vista que, para seguir al máximo nivel, es importante tener en mente que “el campeón de Europa tiene a Lewandowski”.

Respecto al papel de los jugadores claves del Madrid, tal como asegura Gallego: “A Benzema no se le puede pedir más. No está aportando Vinicius, Asensio, Hazard… que es un problema gravísimo que está teniendo el Madrid. Jovic es lo que es ahora mismo y con esto ahora mismo al Madrid no le veo ganando títulos”. En el caso en el que Zidane sufra la lesión de uno de ellos, no está claro cómo actuará, porque tal como está la situación blanca ahora mismo “el plan de Zidane es: Benzema y luego ya veremos”, así que aún está por ver “hasta dónde le da al Madrid de Zidane sin gol”.

Uno de las preocupaciones de los blancos, sumada a las anteriores, es la lesión de Hazard. Gallego reconoce que “todo lo que pasa alrededor de la lesión de Hazard es algo misterioso. Hazard viene de una lesión muy complicada, con una operación muy complicada… no se ha curado bien porque sentía dolor. El Madrid va a ir muy despacio porque otra recaída de Hazard, se juega su futuro”.

Respecto a Vinicius y su posible rol más importante en el Madrid, Gallego opina que el hispano-brasileño “en los últimos dos partidos que ha jugado, ha marcado y ha abierto la victoria del equipo blanco. Si no juega él con regularidad en el Real Madrid ¿Quién lo va a hacer? No hay nadie más”.

El parón de selecciones no ha sido una buena noticia para los clubes por las lesiones y positivos en Covid-19 que están conformándose estos días. El Real Madrid también ha sufrido las consecuencias. En el caso de Odegaard, Gallego insiste en que ahora mismo “es baja y tiene que ver con este parón de las selecciones, realmente incomprensible, que ha tenido lugar. Los jugadores llevaban un mes jugando y se han ido a jugar tres partidos en una semana. Los equipos están asustados de cómo han podido llegar, y ya lo estamos viendo”.

En relación a las últimas noticias sobre la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre el hecho de poder jugar partidos de la Liga viernes y lunes, Gallego ha querido señalar que “hay que recordarle a la gente que esto todavía está en los tribunales pero hoy ha habido una decisión del CSD que es darle la razón a la Liga y quitársela a la Federación. Dudo mucho que Rubiales se quiera enfrentar a CSD, Irene Lozano… está claro que la razón avala a los clubes”, sentenció.