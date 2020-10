Adrià, La Pegatina: "Decían: estos son los locos que cantan a las cuatro de la mañana en el bus. Y mira ahora"

Adrià Salas, el cantante de los reyes de la rumba catalana La Pegatina, nace en 1985 y se cría en Moncada y Reixach. Pero su mar no es el catalán, es el de Almería al que lo llevaba cada verano su abuela a veranear y que recuerda en la soledad maravillosa de vislumbrar desde la orilla la sombrilla y sus abuelos en sus sillas. Se pone el seudónimo de 'Niño burbuja' al entrar e este Faro a conversar con Mara Torres, la noche en la que dedicamos el programa a la palabra 'Atracción'.

En su casa sonaba Juan Luis Guerra, se deja llevar por su letra y baila con el cuerpo desde la silla del estudio de Gran Vía 32 con una camisa hawaiana amarilla que es como una señal luminosa de buen rollo. Suenan un montón de grupos en su cabeza que rememoran aquellos años e incluso se anima a canturrear la canción con la que cree que se conocieron sus padres. “Llevo la rumba dentro porque así se conocieron mis padres, para mí es muy simbólico”, ha explicado.

Cuando hace memoria sobre sus inicios, se percibe claramente cómo ese ambiente musical determinó su posterior camino, sus gustos, su cariño por la música. "Cuando me preguntan cuándo empecé a cantar pienso en cuando solo me escuchaban mis padres, imitaba todo”, ha explicado Salas.

Con los años esos temas que cantaba en la intimidad de su casa se encontraron con Rubén Sierra, la otra parte inicial de La Pegatina, y que vivía en su edificio. Se encontraron, la música tardó poco en aparecer y las salidas a Barcelona capital a conciertos, en un momento de efervescencia multicultural, los hizo cantar y tocar hasta en los autobuses de vuelta.

No es casualidad que esta noche dedicada a la atracción nos visite un Gatopardo con una relación tan particular con el destino. "Creo desde siempre en La Ley de la Atracción. He deseado cosas y he puesto el empeño y me ha funcionado. También necesitas el trabajo, pero pensarlo mucho y de forma profunda funciona", ha explicado.

De aquellos locos que tocaban en el bus a las cuatro de la mañana de vuelta de conciertos a hoy hay nueve discos una carrera para bailar y cantar y muchas historias que aún quedan por contar. Ahora estrenan 'Darle la vuelta'.