Chivite: "No nos ha pedido aplicar el cierre, lo hacemos porque pensamos que es lo que hay que hacer"

El Gobierno de Navarra ha decidido este lunes endurecer las medidas restrictivas para frenar la expansión del COVID-19 en la comunidad y va un paso más allá. Anuncia el confinamiento perimetral de toda la comunidad y el cierre total de la hostelería, ante la situación epidemiológica que registra la comunidad en las últimas semanas. El Gobierno de Navarra ha decidido restringir la entrada y salida de la Comunidad foral a los desplazamientos que no sean motivados y también cerrará los bares y restaurantes a partir del jueves y durante un periodo de 15 días.

El Gobierno de Navarra también ha decidido adelantar el cierre a las 21:00 horas prácticamente en la totalidad de los establecimientos como locales comerciales minoristas o grandes superficies, además de todas las actividades deportivas y culturales. En cuanto al transporte público, se reduce al 50% la capacidad máxima en el transporte urbano comarcal. Y en el ámbito privado, se restringe las reuniones a la unidad familiar y de convivencia, exceptuando a las personas que viven solas y a las que necesiten de especiales cuidados o atenciones.

Sobre las nuevas medidas adoptadas en la comunidad foral de Navarra y sobre la evolución de la pandemia ha hablado María Chivite en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

"No están siendo días fáciles. Hemos tomado decisiones difíciles, complicadas, pero teniendo presente que la salud es lo importante. La medida más efectiva no tiene tanto que ver con el cierre de Navarra, que es un gesto importante para el resto de las CCAA. Para nosotros, lo importante es el cierre de hostelería y el cierre a las nueve de todos los establecimientos. Eso es lo que nos va a hacer bajar los números que tenemos ahora mismo, que son muy elevados"

"No descartamos el estado de alarma, aunque ya hemos confinado varios municipios, hemos adelantado cierres de hostelería y reducido aforos y el ámbito judicial siempre lo ha ratificado. Yo espero que ahora sea así también"

"Los transportes que vayan de fuera de Navarra y la usen como tránsito no van a tener ningún problema para cruzar. Además, estamos articulando que haya sitios para que los transportistas puedan parar a descansar, igual que en el primer confinamiento"

"(Los presidentes de las autonomías colindantes) no nos habían pedido que aplicáramos cierre. Lo hacemos porque pensamos que es lo que hay q hacer, no porque nadie nos lo haya dicho. No podíamos cerrar los bares y que alguien hiciera la trampa de irse al pueblo de al lado que es de otra comunidad"

"Nosotros detectamos muchísimo, cuando hablamos con el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias nos pone en valor nuestra capacidad de detección y rastreo. Aún así, yo sí que veo que en los bares o en las terrazas, la gente se quita la mascarilla. Esto no es una cuestión de que la hostelería lo haga mal, pero sí ha habido esa relajación de la ciudadanía, también en el ámbito de lo privado. En esas cenas con familiares o amigos nos relajamos"

"Esperamos que estas medidas duras solo sean para 15 días. Esto no quita que se puedan sustituir por otras que ya teníamos aprobadas antes. Hay limitaciones que mantendremos. Las de hoy son medidas drásticas porque tenemos que bajar rápido la curva, aunque en 15 días tengamos otras medidas y haya que mantenerlas más tiempo"