Ildefonso Hernández, epidemiólogo: "A veces en España hay que hacer planes para irresponsables políticos"

Para desentrañar la difícil situación epidemiológica que está viviendo España, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Ildefonso Hernández. El otro día Fernando Simón aseguró que la situación en España era "estable", mientras algunos expertos han señalado que estamos en una situación de "meseta".

El epidemiólogo señala que para alcanzar el nivel de meseta inestable hay que reforzar las estructuras sanitarias y, en todo caso, tomar medidas más drásticas como los confinamientos perimetrales o cierre de bares y restaurantes. Por otra parte, ha señalado que a veces hay que hacer "planes para irresponsables políticos, no para responsables políticos".

Sobre las mesetas inestables

Las mesetas inestables tienen que estar por debajo de 100. No debemos desenfocar la cosa porque hay zonas de España donde se puede contener. Hay países europeos que nos pasan. Hay buenas noticias como Suecia que tienen incidencias bajas y superar la pandemia. El foco está ahí.

Para llegar a la incidencia de meseta hay que reformar las estructuras sanitarias. Por ejemplo en Menorca circunscriben rápidamente los brotes. Hay zonas donde se hace bien. Sin embargo en otros lados no es así. Hay que tomar medidas extraordinarias como las que se están tomando: cierres, confinamientos.

Yo entiendo las dudas al ver los datos groseros. El análisis epidemiológico de los datos no se ha hecho. No hay suficientes datos. Sabemos que el cierre de restaurantes y bares sí que tiene efectos. También entiendo lo del confinamiento, pero cuando uno ve los movimientos que hubo en la primera ola se protegió a mucha gente.

Sobre las medidas en Madrid

Ninguna de las dos medidas son las adecuadas. En Madrid no se ha hecho ni la primera fase, que es la de reforzar la estructura sanitaria. Si esto no se hace vamos a ir dando botes porque no vamos a llegar a la fase baja. Si nos vamos a la cifras de presión asistencial de Madrid tiene cerca del 39% de presión en las UCI. Esos indicadores son preocupantes en Madrid, tiene que haber más intensidad de las medidas en Madrid y me acerco más a las del vicepresidente Aguado.

¿Qué falla?

El peligro está cuando estamos cerca de gente y no tenemos las medidas de prevención hechas. En las áreas de encuentro, en cuanto se pone uno a beber o a conversar no hay las distancias adecuadas. También hay otros como en transporte, trabajo, etc. Hay que ser minucioso en las medidas.

¿Hubo desescalada rápida? ¿Qué pasa con la Navidad?

No me parece bien lo de poner metas. Hay que salvar todo día a día. Hasta que no estemos en incidencias bajas no nos podemos relajar ni un poco. Pero hay que tener capacidad resolutiva para controlar los brotes.

Cuando decíamos que no sabíamos de dónde venían los casos es porque no estábamos preparados.

El aviso a los responsables públicos

Hemos escrito, hemos hecho proclamas, hemos hecho llamamientos. Hay un consenso en todo el mundo científico. Hay certezas que algunos responsables políticos no las aplican. El problema del plan temprano es que a veces en España hay que hacer planes a prueba de irresponsables políticos, no responsables políticos.

Sobre el estado de alarma

Las instituciones están funcionando razonablemente bien en algunos casos. Este miércoles el Consejo Interterritorial tiene que decidir en base a lo que ha acordado la ponencia de epidemiología española. Es cierto que las medidas son mínimas y las CCAA pueden ir a más. Esto nos pasaba con el tabaco. Se puede aprender de todo. A veces hay que tener instituciones a prueba de irresponsables. Hay modelos que se prueban y que se están probando. Lo de volver a que se dirija todo desde el Gobierno de España no lo veo. Que funcionen las instituciones.

Sobre los datos de Madrid y Valencia

Tenemos una comunicación muy fácil con Madrid. Valencia ha cuidado la salud pública desde hace más de 30 años, tiene una Atención Primaria muy potente. Ha sido muy creativa en salud pública desde hace muchos años y ahora es cierto que hay que mejorarla, pero hay sitios que han sido inclementes con la salud pública. Eso ha pasado en algunas comunidades.