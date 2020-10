"Desde los 3 a los 161 euros": las indemnizaciones 20 años después de que la kale borroka quemara su edificio

11 de agosto del 2000. Algorta, Getxo. La kale borroka quema siete autobuses, once coches, cuatro cajeros automáticos, dos motocicletas, una oficina de seguros y una sede socialista. Los violentos dejan un daño estimado económicamente en más de 200 millones de pesetas. Estos son los daños directos; porque esos autobuses ardiendo no estaban en medio de un solar vacío. La abuela y la bisabuela de Lucía Bohórquez vivían en el tercer piso de un edificio de este barrio de Getxo que fue incendiado.

Hoy, 19 de octubre de 2020, ellas ya han fallecido, pero su nieta (Lucía) ha recibido una carta de la Audiencia Nacional que resuelve lo ocurrido con una indemnización económica de 62 euros.

La lentitud de la justicia. 20 años después de que en una soleada mañana de agosto la kale borroka achicharrase el edificio donde vivimos al quemar un autobús justo debajo, la Audiencia Nacional nos indemniza con 62 euros. pic.twitter.com/2HsKkRVLsz — Lucía Bohórquez (@Lucia_Bohorquez) October 19, 2020

Ella recuerda aquel día perfectamente: vivía a pocos metros de la casa de su abuela y se acercaron a ver qué sucedía cuando se fijaron en que había una columna de humo. Su abuela no estaba aquel día en la casa, "estaba en el aeropuerto con mi hermano y además tenemos una foto de ese día en la que sale mi hermano y mi amama bien sonrientes en el coche y no sabían que en casa se estaba produciendo todo esto", pero su bisabuela sí que estaba, tenías 90 años y tuvo que bajar por sus propios medios de ese edificio sin ascensor. El fuego de uno de los autobuses en llamas alcanzó la primera planta del edificio y de ahí se fue extendiendo a las plantas superiores quemando la terraza y el salón de su casa.

Lucía Bohórquez trabaja ahora en Radio Mallorca (Cadena SER) y se ha asomado esta tarde a ‘La Ventana’ para contarnos esta historia. La primera sorprendida es ella ya que desconocía que hubiera algún proceso aún en marcha; recuerda cómo el día que ocurrieron los hechos les dijeron que tenían que poner una denuncia a la Ertzaintza para que el seguro se hiciera cargo de las obras que había que realizar en los pisos, pero nada más. De hecho, cuenta Bohórquez, desconocía que los autores de los hechos hubieran sido detenidos: "Ninguno de los vecinos lo sabía y estaban todos bastante sorprendidos esta mañana cuando ha llegado la carta".

Cuando vio la que había liada en la calle, con el bus, los bomberos y mi bisabuela que bajó como un cohete de casa con sus más de 90 años. Hay una foto de mi amama y mi hermano en el aeropuerto súper sonrientes en el coche sin saber que mientras tanto la casa estaba en llamas — Lucía Bohórquez (@Lucia_Bohorquez) October 19, 2020

Aunque desconoce exactamente los motivos por los que hoy -20 años después- llega esta indemnización, sí que se ha puesto en contacto con un abogado que le ha dicho que uno de los motivos podría ser que alguno de los condenados por los actos violentos busque algún tipo de beneficio penitenciario y resarcir el daño con indemnizaciones económicas a las víctimas pueda ayudar. Aunque lo cierto es que las indemnizaciones son casi simbólicas: 1.500 euros para la empresa de los autobuses calcinados o 150 para uno de los vecinos más afectados, explica Bohórquez.

Un retraso escesivo

El periodista de Tribunales de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, ha explicado también el porqué de este retraso que no son exactamente 20 años ya que pasa por diferentes etapas. El sumario se abre en 2003 y el juicio no tiene lugar hasta el año 2007 por lo que el retraso sería de unos 13 años. El periodista señala también que los vecinos afectados "no han formado parte del procedimiento, no se personaron en la causa en el juicio que tuvo lugar en el año 2007 en la Audiencia Nacional y a pesar de ello, el Estado ha acabado reconociendo unos daños y unos derechos y unas indemnizaciones".