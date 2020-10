De Led Zeppelin a Lana del Rey: los plagios más célebres en la música

Led Zeppelin ha salido airoso de la demanda por plagio interpuesta por el grupo Spirit, quienes acusaban a la mítica banda británica de que su archiconocido éxito ‘Stairway to Heaven’ es una copia de su canción ‘Taurus’. Según la versión de Spirit, ambas bandas se habrían conocido en los años sesenta, y Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, le habría pedido que le enseñase los acordes de esta canción. Finalmente, tras seis años de batalla judicial, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de Led Zeppelin, alegando que no se puede demostrar que Page escuchara 'Taurus' antes de componer su ‘hit’, y que la similitud entre ambas canciones puede residir en el uso de “una escala cromática descendiente de tonos" muy popular en el mundo de la música.

Se trata de un ejemplo más de que, cuando se trata de plagios, la legislación puede llegar a ser algo muy subjetivo. En la mayor parte de los códigos nacionales, la clave se encuentra en el número de compases consecutivos que se repiten. No obstante, al entrar en consideración muchos otros factores, la opinión del juez, como ha sucedido en este caso, acaba decantando la balanza hacia uno u otro lado.

Otro caso de acusación de plagio que tuvo una gran repercusión en los últimos años fue el de Lana del Rey y Radiohead. La banda de rock alternativo acusó a la cantante neoyorquina de haber copiado el éxito ‘Creep’ con su canción ‘Get Free’. El litigio acabó en los tribunales, y aunque Radiohead exigía el 100% de los derechos de la canción de Lana del Rey, acabaron conformándose con el 40%. Lo realmente curioso de esta historia, es que los propios Radiohead recibieron una demanda por plagio por esa misma canción. Los demandantes fueron ‘The Hollies’, quienes consideraban que ‘Creep’ es una copia de su canción ‘The Air that I Breathe’, e incluso consiguieron, juicio mediante, que Radiohead se viesen obligados a incluirlos como coautores de la canción.

Echando la vista atrás, la historia de la música popular está plagada de situaciones similares. Amaral, Michael Jackson, Antonio Vega u Hombres G se han visto envueltos en controversias de este tipo. Ni siquiera los Beatles se salvan. ‘Come Together’, la canción del cuarteto de Liverpool incluida en su legendario ‘Abbey Road’, habría recibido una inspiración excesiva del tema ‘You Can’t Catch Me’, del fallecido Chuck Berry. Según fuentes cercanas a la banda, incluso McCartney se lo habría advertido a Lennon cuando éste llevó la canción al estudio. La discográfica de Berry demandó al autor de ‘Imagine’, quien se vio obligado a grabar una serie de versiones para la productora.

Muchas veces, estos litigios tienen más que ver con cuestiones de ego que con una intención real de copiar la canción de otro artista. La música popular está plagada de melodías, cadencias, progresiones y ritmos que son casi patrimonio universal. Juicios aparte, hay quien opinaría que la historia de la música no es sino una continua reinterpretación de lo anterior.