Fali, sobre la victoria frente al Real Madrid: "Me bebí una botella de whisky del tirón, no me lo creía"

A Rafael Giménez, central del Cádiz CF más conocido como Fali, todavía le dura la alegría después de haber logrado la primera victoria de su equipo en el campo del Real Madrid. "No me lo creía, si yo a estos jugadores los veía por la tele hace nada", comentó en El Larguero, tan exultante que reconoció la particular celebración que llevó a cabo.

"Cuando me levanté el domingo llamé a mi primo y le dije 'tráete la guitarra que me voy a beber una botella de whisky, del tirón'", aseguró entre risas ante Manu Carreño y el Sanedrín después de un sábado "flipante". Su proeza con la botella, según él, fue a sabiendas de su presidente, Manolo Vizcaíno, y su entrenador, Álvaro Cervera: "Ellos saben que estaba muy contento y alguno me dio permiso".

Fali afrontó aquella tarde histórica como "un sueño" y con la confianza de que "era el día en que se puede ganar" a causa del virus FIFA y el inicio de la Champions a la vuelta de la esquina. Reveló, además, cómo consiguió no amedrentarse ante tantas estrellas: "Cuando pita el árbitro ese tío quiere jugar con la comida de mis hijas. Tienes que ser muy fuerte mentalmente porque al final te bloqueas mentalmente".

"Benzema me miró como diciendo 'tu eres tonto'"

Con uno de ellos, Karim Benzema, protagonizó un capítulo de lo más rocambolesco sobre el césped: "Me miró raro cuando le pregunté qué perfume usa". Ante las carcajadas de los presentes, continuó: "¿Sabes lo bien que olia ese tio? Me miró como diciendo 'tú eres tonto o qué'. Un aroma que salía cuando corrían... Era una brutalidad eso", reconoció al teléfono.

Por otra parte, Fali tuvo tiempo de alabar las figuras de Álvaro Negredo, con quien se ha quedado "alucinado" con su compromiso con el club a sus 35 años, y con su excapitán Alberto Cifuentes. "Cifu ha demostrado lo que quiere a este club dejando una ficha libre debutando en primera con 41 años y no muchos hacen eso", finalizó en su intervención.