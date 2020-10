Giovanni Simeone, delantero del Cagliari e hijo de Diego Pablo Simeone, pasó por El Larguero para repasar su carrera y explicar una curiosa anécdota: la historia detrás de uno de sus tatuajes.

El delantero tiene un trofeo de la Champions tatuado desde los 14 años. "Me fijaba mucho en Europa. En las categorías inferiores me señalaban por ser el hijo de Simeone. Fue muy complicado para mí", comienza a explicar.

"Me hizo estar solo. Y estando solo me concentraba mucho en mis objetivos, que en ese momento era la Champions. Me volvía loco, era una obsesión: veía cada partido, todo. Estaba tan fanatizado que mi madre me dijo 'yo te llevo a hacerte el tatuaje que quieras, pero el día que marques un gol dale un beso'", relató.

"Mis propios compañeros me dejaban de lado por la diferencia económica"

El jugador explicó por qué sus compañeros le dejaron de lado cuando todavía formaba parte de las categorías inferiores. "Mis propios compañeros me dejaban de lado por la diferencia económica. Eso me lastimó demasiado. No podía entender, yo tenía las mismas ganas y la misma pasión que ellos. Poco a poco fui demostrando mi forma de ser: ganas de hacer goles y jugar. Pasando los años entendieron que soy uno más. Pero por suerte me fueron conociendo", añadió.

"Aprendí que uno tiene que ser como es, no hace falta demostrar a los demás lo que se tiene o no. Somos todos igual. No hace falta demostrar quién tiene este auto o el otro. Luego cuando tenemos 35 años se termina el fútbol y somos todos iguales, queda solo la persona", explicó.