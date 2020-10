La consellera de Justicia de Cataluña, sobre la absolución de Trapero: "De vez en cuando se hace justicia"

La Generalitat de Cataluña ha aprobado este martes un decreto que obliga a reducir al 50% el alquiler de los locales afectados por las restricciones aplicadas por la pandemia y que servirá para evitar el cierre de negocios al "repartir los costes" de la crisis. La consellera de Justicia, Esther Capella ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

A raíz de la noticia que ha adelantado la Cadena SER, la absolución del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la consellera ha asegurado que "se alegra" y que lamenta todo el tiempo que Trapero y la cúpula del cuerpo policial han estado bajo un procedimiento judicial.

Sobre la absolución de Trapero

Me he enterado por la SER Catalunya, siento alegría por la absolución. Lamento el tiempo que han estado bajo un procedimiento judicial y penal y las consecuencias familiares. Me alegro por todos ellos, por los miembros de la cúpula judicial y policial. En algunos momentos se hace Justicia.

En definitiva yo creo que esta absolución puede dar lugar a otro tipo de sentencias.

De entrada he cuestionado la propia competencia del Supremo para enjuiciar a los políticos del Procés. Para mí eso ya es cuestionable. Esto era una manera de sustraer la competencia del Tribunal Superior de Justicia. También la manera de probar los hechos porque el visionado de los vídeos yo considero que se vulneró el derecho de defensa y el acceso a la tutela judicial efectiva.

He sido crítica con la celebración del juicio y con la asunción de la competencia por el Supremo.

Sobre la rebaja de los alquileres

Se podrán acoger a la medida quienes por cuestiones de la pandemia hayan suspendido su actividad comercial. Por ejemplo los centros de estética.

Esta medida es excepcional por el momento que vivimos. La finalidad principal es preservar la actividad económica y los posos de trabajo y también reequilibrar los desajustes que provoca la pandemia.

Hay que evitar la situación que pueda abocar a la resolución del contrato. Hay que buscar un mecanismo que reequilibre esta situación.

Dentro de tres años igual algunos negocios ni existirán.

Es una medida temporal que viene a cambiar la situación de los contratos.

Lo que tenemos que hacer es estudiar si hay otras medidas que vayan acompañando estas situaciones que generen un reparto que no es equitativo. Si tuviéramos competencias podríamos hablar de moratorias. Para desgracia nuestra no podemos tomar más decisiones que estas.

La situación de los negocios arrendados es esa, la del cierre. Estamos intentando que estas medidas impidan el cierre por las consecuencias que tiene a nivel económico. Es una medida que viene a intentar paliar esta cuestión. Iremos adoptando otras medidas. A diario estamos adoptando medidas que en otras condiciones no sería posible.

Vamos recosiendo esta situación de incertidumbre permanente. Nadie pensaba que la situación se alargaría en el tiempo. Nosotros somos una sociedad que no había tenido en estos treinta años los efectos de una pandemia.