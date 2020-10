La Fiscalía de Las Palmas separa a 12 niños de sus madres tras llegar en pateras

Awa no solo ha tenido que sobrevivir a una travesía mortal, la de Atlántico, sino que nada más llegar a suelo europeo ha sufrido otro trauma. Con solo dos años ha estado 3 días separada de su madre, sin parar de llorar, sin comer y todo porque la Fiscalía de Las Palmas sospecha de "manera preventiva" que las mujeres que llegan son sus niños en pateras a la las islas no son realmente su madres, todo esto en contra de la ley del menor y de las convenciones internacionales.

"Está menor de a penas dos años, que fue separada de su madre al llegar a la isla, durante 24 horas no ingirió ni alimentos ni líquidos, tan solo lloraba y llamaba a su madre. Una experiencia absolutamente devastadora para los educadores de ese centro y para la propia menor que lo único que quería es que la devolvieran a los brazos de su madre. Situaciones como esta no queremos volver a vivirlas en ningún centro, las instituciones estamos para proteger a los menores y una medida que genera tanto dolor, causa tanto daño, desde luego lo que no hace es protegerles", denuncia Isabel Mena, la responsable del área del menor del Cabildo de Gran Canaria, en declaraciones a la SER.

La niña, en brazos de su madre, desembarcó el viernes pasado en el muelle de Arguineguín, del sur de la isla, pero dos educadores tuvieron que acudir ayer a buscar a su mamá a un centro de acogida y la tuvieron que reunir con la pequeña en el hogar de menores del Cabildo para calmar la desesperación de la pequeña. Esto en contra del criterio de la Fiscalía de Las Palmas que había ordenado su separación hasta que las pruebas de ADN confirmen su relación biólogica.

El caso de Awa no es un caso aislado. En Gran Canaria hay otros 5 menores que han sido separados de sus madres nada más llegar en pateras desde el mes de agosto y en Fuerteventura hay otros 6, según los datos a los que ha tenido acceso la Cadena SER. El caso más gráfico es el de los 6 niños segados de sus padres el 29 de agosto en la isla majorera, cuyas pruebas de ADN no se han entregado hasta el 16 de octubre y que en el caso de 4 de ellos siguen separados de sus progenitores casi dos meses por decisión de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, incluso con los resultado de ADN confirmando la relación.

"Es muy duro que estos niños, estamos hablando de niños de dos o tres años, que llegan de una travesía por el Atlántico, que es una travesía super peligrosa, llegan a puerto y que los separan de su madres. Imaginen el trauma, tenemos una niña, en concreto de dos años, con pesadillas, llantos desgarradores, que necesita a su madre, que no para de llorar, en un entorno que no conoce, alejada de su madre después de una situación traumática, esto no se puede permitir y apela a los sentimientos más profundos de todas y todos y sobre todo no se atiene a derecho. La fiscalía no puede separar a una madre de su hijo en tanto en cuanto no se sepan los resultado de las pruebas (de ADN para comprobar su relación) y si los resultado se saben, como nos consta, se tiene que articular las medidas para que la policía ágilmente devuelva a los niños a su madres, y no tengan que esperar varios días a que la fiscalía emita una orden para devolverlos", lamenta Gemma Martínez, Viceconsejera del Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, en declaraciones a la SER.

Desde el ejecutivo regional aseguran que han pedido en "reiteradas ocasiones" a la Fiscalía de la Provincia de Las Palmas que les explique "cuáles son los criterios exactamente por los que deciden separar a los niños de sus madres" porque "entendemos que estas niñas y niños han sufrido muchísimo en la travesía y que es inhumano separarlos de sus madres. Entendemos las precauciones por evitar posibles caos de trata pero, estos menores y sus madres, están bajo el control de los dispositivos de emergencia en nuestros centros mientras se verifica su situación y no sería necesario separarlos", explica Martínez.

Según el Gobierno de Canarias, se han reunido varias veces con la Fiscalía de Las Palmas para que le expliquen esos criterios "que son diferentes a los de la Fiscalía en la provincia de Tenerife y a otras fiscalías del estado. Sabemos que la Fiscalía General del Estado ha intentado unificar criterios y no entendemos esta actuación totalmente inhumana que va en contra del interés superior del menor, que es estar con su madre o con sus familiares directos. Lo que pedimos a la Fiscalía es que deje de actuar de esta manera y que no separe a los niños de sus madres y que mientras se realizan las pruebas nosotros nos prometemos que estos menores y estas madres estén en un entorno seguro hasta que se obtengan los resultados".

El Fiscal Jefe de Canarias, Luis Del Río, afirma en decoraciones a la SER que está estudiando la situación generada y las razones que han llevado a estas decisiones concretas.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, la consejera responsable del área del menor , Isabel Mena, se ha mostrado también "totalmente en contra de que se separen a los niños de sus madres cuando legan a la isla, cuando tocan tierra. Es una medida drástica que lo único que hace es añadir dolor a quiénes ya han vivido una experiencia traumática antes de llegar aquí. Hemos manifestado nuestra postura a la Fiscalía de Las Palmas y a la Fiscalía del Estado para pedir que cesen estas separaciones y que si lo que se buscan es una filiación y comprobar que son madres de esos niños que se haga sin separar al núcleo familiar hasta ey e leguen resultados de las pruebas de ADN, pero no use se separe de antemano".

Un abogado de Gran Canaria ha elevado una queja al Defensor del Pueblo , que según el letrado ya investiga los hechos. El propio Defensor ha incluido en sus informes anuales, en varias ocasiones, la última en 2019, numerosas recomendaciones al respecto en refinería a casos documentados en Melilla y Almería. Después de las investigaciones del Defensor del Pueblo la Fiscalía le ha contestado desde 2014 que ha enviado diversos requerimiento s ala Consejería de Binestar Social de la Ciuad Autónoma en Melilla para que proceda a la guarda del menor siempre posibilitando la relación con los padres hasta su se determine su verdadera relación mediante las pruebas oportunas. Por estas prácticas España ha sido condenada en 4 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por separar a niños de sus padres inmigrantes llegados por vías irregulares a nuestro país.