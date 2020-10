Está claro que a algunos políticos les interesa dividir a los españoles en dos mitades. Y la verdad es que lo consiguen. Lo que no entiendo es que, viendo el éxito que tienen, no continúan con las divisiones. ¿Por qué no dividen cada una de las dos mitades en otras dos? Y luego, cada cuarto en otros dos, teniendo a los españoles divididos en 8 octavos, y seguir, dividiendo a los españoles en 16 partes enfrentadas y odiándose, y luego 32 partes, y después 64 partes y más tarde 128 partes.

¿Cuántas veces consecutivas nos han de dividir por dos a los españoles para que cada uno de los 47 millones estemos enfrentados con cada uno de los otros 47 millones? Es decir: para que no haya solo dos partes enfrentas, sino 47 millones de partes enfrentadas.

Mi nieto me ha ayudado con las matemáticas. Si sacamos el logaritmo en base 2 de 47 millones de españoles, nos da que los políticos han de dividirnos por 2 solo 25 veces consecutivas, para que cada uno de los 47 millones estemos enfrentados con cada uno de los 47 millones.

Todos y cada uno contra todos y cada uno. Al ritmo en que dividen los políticos, esto en un par de semanas ya está hecho.