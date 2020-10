Raúl Pérez lo vuelve a hacer: Salvador Illa canta a ritmo de Maria Isabel

Raúl Pérez ha vuelto a ponerse en la piel del ministro de sanidad español Salvador Illa en 'Todo Por La Radio' y hemos descubierto las múltiples personalidades que tiene el propio Illa según si lleva o no las gafas puestas. Y es que el otro Salvador Illa lo tiene muy claro: 'Antes gafas que lentillas'

Da mucha cosa

Ay, mucha grima

ponerme un plástico ajustado a la retina

La gafa es como el

gel hidratante

que te los pones y te los quitas al instante

Y te vigilo cuando sales a la calle

con ellas veo la incidencia del covid

Antes gafas que lentillas

Ay que lentillas, ay que lentillas

Gafas de Salvador Illa

Salvador Illa, Salvador Illa

Y la verdad, yo no quería salir

a dar ruedas de prensa no me gusta presumir

Pero después de confinar Madriz

iré a por Londres, Milán, San Francisco y París

Y la hemos vuelto a cagar

No llegaremoanavidad

Después de tanto teletrabajar

vamos a estar otro rato en casita, y en casita, y en casita,

En casi casi_

_que salgas del bar

No hagas quedada familiar

Mira por ti y también por los demás

Si no quieres que vaya y estas gafas me las quite y me las quite, me las quite y me tenga que cabrear

Antes gafas que lentillas

Ay que lentillas, ay que lentillas

Aunque se empañen las gafas

Con mascarilla, con mascarilla