"Hay preocupación en el Real Madrid y en la Selección, ven muy, muy difícil recuperarle"

En la previa del Real Madrid - Shakhtar, que se disputará este miércoles a partir de las 18:55, el Sanedrín de El Larguero ha debatido sobre la situación de los de Zidane y en particular sobre la de uno de los grandes señalados de la derrota frente al Cádiz, Isco.

Antón Meana ha contado que Isco ha jugado solo 12 partidos completos de los últimos 120. "Hay preocupación en el Madrid y en la Selección porque es un jugador de 28 años que no juega. No digo que vean imposible recuperarle, pero sí muy, muy difícil, porque no ven señales de recuperación en Isco", ha informado.

Para Herráez, "Isco es un gran futbolista", mientras que en la opinión de Antonio Romero, "Zidane ha protegido para mí en exceso a Isco. Isco lo único que puede hacer es intentar ponerse en forma para jugar".

En palabras de Jesús Gallego, "le sobra peso, es evidente, no juega con regularidad, es evidente. Cuando se le ve así, es que no entrena bien. Un jugador profesional de élite tiene que estar fino, si está como Isco es que no entrena bien".

La importancia del Real Madrid - Shakhtar

"Voy a decir una barbaridad, pero me parece que para el Madrid es mucho más importante el partido de mañana que el del sábado", ha sorprendido Antonio Romero.

Por su parte, Manu Carreño ha añadido: "Es que no ganar mañana al Shakhtar que viene con 13 bajas...".

Axel Torres, uno de los expertos en fútbol internacional de la SER, ha contado: "El Shakhtar va a sacar un once decente, lo que no va a tener es banquillo, solo va a tener un cambio de campo que sea profesional".