Manu Carreño: "Esto abre brecha en el vestuario del Barcelona sin ninguna duda"

La renovación de Ter Stegen, De Jong, Piqué y Lenglet restaron protagonismo a la contundente victoria del Barça sobre el Ferencváros. Bartomeu tiene los días contados como presidente del club y cuatro futbolistas han firmado una renovación que puede dividir a la plantilla azulgrana. Nuestros expertos analizaron la noticia en El Sanedrín.

Manu Carreño: "Pongo la mano en el fuego y no me equivocaría, que ahora mismo unos cuantos jugadores están diciendo que esto es una vergüenza con estas renovaciones. Esto abre brecha en el vestuario sin ninguna duda. Desde el punto de vista la directiva, a la cual le queda una semana, ¿cómo pueden hacer renovaciones para 2024 o 2026? Es una vergüenza".

Dani Garrido: “Llama mucho la atención que Griezmann no haya jugado. Parece que Pedri va ganando protagonismo. A Messi se le puede achacar que no ha hecho un gol de jugada. Hoy ha estado más enchufado. Ahora llega el Tourmalet con Real Madrid y Juventus. El Ferencváros no es rival para el Barça".

Lluis Flaquer: “No espero grandes sorpresas en el Clásico. Jugarán Coutinho en la mediapunta, Griezmann en la derecha, Messi en el centro y Ansu Fati en la izquierda. A Messi le quedan meses de contrato. ¿Cómo lo gestionas? La renovación de Piqué divide al vestuario. En el Clásico y ante la Juve, los que jueguen van a estar muy exigidos. Futbolistas como Dembélé o Pedri están pidiendo paso. No pasa nada por decir que Messi está 100% feliz ahora mismo".

Sique Rodríguez: “De los cuatro, tres no han rajado del presidente. Piqué era, de los pesos pesados, el único que había mostrado sensibilidad por lo que le está sucediendo al club. El representante de Lenglet ha estado hoy en las oficinas del Barça. Es decir, se ha cerrado hoy. Es sorprendente lo de Piqué. Ter Stegen y De Jong sí habían firmado el burofax de la plantilla. Messi no debería ser el capitán del Barça".

Antonio Romero: “Le están regalando la renovación a estos futbolistas. No deberían firmarlo. Es muy fácil rajar del presidente, pero cuando me ponen el contrato delante, lo trinco y luego ya veremos con el siguiente presidente. No hay caso de futbolistas que no estén pendiente de renovación. El único jugador que no ha firmado cuando estaba en proceso ha sido Messi. Bartomeu es un cadáver deportivo. Me parece una indecencia por parte de Piqué. Durante media hora el Barça ha sido muy mediocre, hasta que Messi ha estado enchufado. Si Messi, además de jugar bien, demuestra un sentimiento de 'antidepresión', dejaría más tranquila a la afición".

Jesús Gallego: “El Ferencváros no es ni el Betis ni el Getafe. Le estáis pidiendo a Messi que esté alegre cuando no lo está".

Jordi Martí: “Es evidente que la estrategia del club es romper la unidad. Mi sorpresa es la inclusión de Piqué. Mi interpretación es que tiene que ver con los contactos con Rakuten y otras empresas que tiene. Tampoco sabemos si los contratos acaban siendo más ventajosos para los futbolistas en estas condiciones. Cuando los ingresos caen un 30%, Tebas le dice al Barça que tiene que rebajar su masa salarial. A mí Messi me transmite que está enchufado. Hoy hemos visto una mejor versión".

Marcos López: “La renovación de Lenglet está justificada porque es el central titular y tenía una ficha bajísima. La asistencia y el gol de Ansu Fati son fantásticos".