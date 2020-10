Concha Andreu: "No sé lo que va a hacer Madrid, pero hay que hacer muchas PCR y no engañar"

El Gobierno de La Rioja ha anunciado la decisión de restringir la entrada y salida de la comunidad a los desplazamientos que no sean motivados durante quince días, desde el próximo viernes 23 de octubre y hasta las 00:00 horas del sábado 7 de noviembre, para frenar el avance del coronavirus, según ha anunciado la presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu. Hoy, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno.

La presidenta ha señalado que lo que hay que hacer ahora es "frenar la curva, aplanarla" y después bajarla. Concha Andreu ha defendido la iniciativa del toque de queda si todas las comunidades autónomas lo acuerdan en el Consejo Interterritorial de mañana. Además, ha defendido que ese toque de queda sea a las 21:00 horas. Por otra parte, ha querido referirse a Madrid. "No sé si Madrid engaña, pero lo que hay que hacer es muchas PCR", ha sentenciado.

Sobre el confinamiento perimetral de La Rioja

Para levantar las restricciones hay que cumplir las normas. Tenemos que bajar los porcentajes de UCI ocupadas y la presión hospitalaria. Es necesario bajar esos índices. Ahora que llega noviembre y diciembre hay otros enfermos. Hay que prever que si seguimos así no vamos a poder atenderlos.

La cifra tendría que bajar de 500, a nosotros nos gustaría estar por debajo de 100. Lo importante es la tendencia de la curva que es ascendente, moderada, pero ascendente. Tenemos que aplanarla y luego bajarla.

En Alfaro fue un éxito total, cierto es que en Calahorra el confinamiento perimetral fue de una semana y no dos. La pequeña parte de personas que no cumplen, es necesario que lo hagan.

Hemos bajado el horario de apertura a las 21:00 horas en hostelería y comercios.

Vamos a defender el toque de queda. Si se prohíbe estar por la calle sin respetar las medidas y además estamos todos de acuerdo creo que puede ser una medida adecuada.

Nuestra propuesta es que el toque de queda sea a las 21:00

Sobre las ayudas a los comercios

Llevamos desde abril tomando medidas, incluso las hemos duplicado. Hemos aprobado ayudas directas por ejemplo a autónomos. También hay subvenciones. Hay medidas principalmente para autónomos.

Este Gobierno está al lado de los hosteleros.

Sobre los datos de Madrid

No sé lo que va a hacer Madrid, pero lo que tenemos que hacer es frenar esa curva de contagios haciendo PCR y no engañando. Hay que tener en cuenta el número PCR que se hacen. No sé si Madrid engaña. Estamos haciendo un cribado en la capital y estamos viendo un índice de positividad más elevado que en el resto de España.