Llegaron los bárbaros y nos pillaron viendo las peleas de gladiadores

Llegaron los bárbaros y los pillaron en el circo, entretenidos con la lucha de los gladiadores. El virus avanza descontrolado, el panorama económico se ensombrece y como remate se ha revelado nuestra inconsistencia institucional. No somos un Estado fallido, pero sí un Estado carcomido. Cada día estamos comprobando que las vigas que sostienen nuestras estructuras no son sólidas. Se le ven los agujeros de las larvas, se le desprende el serrín. La reciente irrupción en la política de algunos tribunales superiores de justicia es la última y nada insignificante evidencia.

Tenemos más problemas que nadie y más graves. Y, sin embargo, nos sobra el tiempo para festejos como la moción de censura sin porvenir alguno que hoy comienza en el Parlamento y que sólo va a servir para agudizar aún más las diferencias y encrespar aún más los ánimos. Y con la que Vox da un salto gigante en el camino que inició con las caceroladas.

El partido del España über alles --de la Unidad Nacional por encima de todo-- se cargó el romance de los aplausos desde los balcones, que fue la iniciativa más unitaria que recuerdo. Y a su grupa se subió otro ferviente unitarista, el insensato Casado, siempre tan ansioso e insustancial, añadiendo más gravedad a los conflictos en este período en el que se nos está rompiendo todo.

No voy a insistir en el quejido lastimero de la falta de unión de los partidos, que no han aterrizado ninguna herida y los han agravado todos. Los ciudadanos, cada uno con su criterio, los juzgarán en su momento y en las urnas. Hoy sólo quisiera subrayar la frivolidad política de despilfarrar el tiempo y la energía que no tenemos en una moción de censura condenada a la nada cuando están sobre la mesa problemas gravísimos, incluida nada menos que la posibilidad de imponer el toque de queda en toda España.