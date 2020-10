El Real Madrid y el Barcelona vuelven a verse las caras en el primer Clásico de la temporada. Los equipos llegan en momentos muy distintos y, por ello, el encuentro liguero podrá ser determinante. Los analistas de Carrusel Deportivo analizan las cuestiones clave del Barcelona - Real Madrid.

"El futuro de Zidane depende de los dos próximos partidos"

Tomás Roncero: "El futuro de Zidane dependerá de lo que haga en los próximos dos partidos. A pesar de los títulos, eso siempre estará en el libro de la historia del Madrid. Pero lo que ha pasado esta semana no puede pasar".

"Si el Madrid tiene dos revolcones, yo no pondría la mano en el fuego por nadie. Quiero pensar que Zidane va a recuperar el discurso para romper el bloqueo en el vestuario".

"¿Los jóvenes del Barça mejores que los brasileños del Madrid? Para mí Vinicius está aprobando la asignatura del gol de sobra. Si le das cinco partidos de titular, demostrará lo que tiene que demostrar".

Javier Herráez: "Ramos va a jugar el Clásico seguro. Creo que va a acabar la temporada y no creo que sea destituido. Pero esto es fútbol. Zidane no piensa dar la espantada y el club no piensa en darle la patada".

"El Real Madrid no está pensando en fichajes. Marcelo siempre ha tenidos problemas en defensa pero que en ataque da una vertiente más".

"Hay quien espera que Ansu Fati repita el hat-trick de Messi en su primer Clásico"

Marcos López: "Los Clásicos marcan tendencia. Por un lado, sabemos que el Barça ha empezado el proyecto juvenil de Koeman. Porque el Barça viene de donde viene. ¿Cuánto tiempo va a necesitar el Barça para tener un equipo competitivo en Europa? Eso no lo sabemos."

"Yo veo a Zidane un poco perdido. Lleva dos partidos que no es él. Ayer tuvo media hora para revertir el marcador y no lo consiguió. Pero el Madrid en el Camp Nou siempre juega, tienes que estar siempre atento porque si no te puede hacer mucho daño".

Lluís Flaquer: "Es el Barça de la juventud, de la ilusión. Hay quien espera que Ansu repita el hat-trick de Messi en su primer Clásico. Se le espera de cara al gol porque está siendo protagonista, pero si algo tiene es que no le puede el escenario ni el rival. Es un chaval natural que juega como en el patio de su casa".

"El Clásico tiene vida propia: no veremos al Madrid indolente de ahora"

Jordi Martí: "El Barça tiene más recursos para hacerle daño al Madrid y tiene que aprovechar esa oportunidad. Pero el Clásico tiene vida propia. Al Madrid indolente y con poca actitud que hemos visto estos dos últimos partidos no lo veremos en el Camp Nou. Pero hay que aprovechar esa situación".

Adrià Albets: "Jordi Alba llegará para la convocatoria, pero no para ser titular"

"Creo que Pedri no será titular. Creo que Koeman apostará por su once tipo, con Griezmann por la derecha, Ansu por la izquierda y Messi en punta. Tengo ganas de verlo porque es muy joven, tiene muchísimo que dar y puede ser un buen revulsivo. Además, creo que Griezmann se merece jugar el Clásico. Cargárselo sería minar su confianza".