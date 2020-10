"Puede volver a hacerlo": Javier Matallanas vaticina el final del segundo ciclo de Zidane en el Madrid

El Real Madrid cayó de forma preocupante ante el Shakhtar en su estreno en la presente edición de la Champions League. Zinedine Zidane libró de toda culpa a su plantilla, asumiendo la tarea de encontrar soluciones a la dinámica de resultados que arrastra el conjunto blanco. Nuestros expertos analizaron en El Sanedrín las carencias de este equipo y su capacidad de reacción de cara al Clásico del próximo sábado.

Javier Matallanas: “Señalar a Zidane es lo lógico y no hay que hacerlo según el resultado. El planteamiento ha sido malo. Las rotaciones extremas le han dado tres Champions y la última Liga. Esta temporada no ha fichado a nadie. Isco y Marcelo no están para jugar en el Madrid. Tampoco puedes hacer esa presión que no has trabajado en entrenamientos. Ahora estamos en cómo será la salida de Zidane. Me da la sensación de que puede volver a hacer la ‘espantada’. Ramos estaba también ante el Cádiz y fue el mismo desastre en defensa. Hay que recordar cómo se ganaron las tres Champions. Le pasaron por encima en varios partidos en el Bernabéu”.

Álvaro Benito: "Es complicado ver al Real Madrid a un rendimiento tan bajo en dos partidos consecutivos. El Shakhtar superaba la presión de forma muy sencilla y al equipo le ha faltado agresividad y creatividad arriba. El Madrid tiene que volver a ser un equipo competitivo para empezar. Después, se podrá pensar en otras cosas. Me da la sensación de que a los jugadores les cuesta repetir los esfuerzos. El Real Madrid está en un proceso de indefinición. Es un equipo muy vulnerable, no incomoda. Falta mucha agresividad y arriba todo es muy lento y previsible. Tienes que decidir qué equipo quieres ser. En ataque detecto que falta la idea de progresar en el juego. El talento individual no es suficiente".

Antonio Romero: “Zidane se equivoca en la alineación. No es competitiva. No ha medido bien las fuerzas del rival. Se ha dado cuenta el Madrid de que le podían hacer daño tarde. El Real Madrid tiene una plantilla de 25 y si no puede rotar, tiene un problema. En la segunda parte ha tenido un poco más de orgullo. Le achaco a Zidane que hay futbolistas que han desaprovechado demasiadas oportunidades. El entrenador va a tener que dejar esa relación paternalista con algunos jugadores".

Mario Torrejón: “La primera parte ha sido espantosa, pero en la segunda, solo con meter un poco más la pierna, han marcado dos goles. Y eso me parece peor. No entiendo la actitud. Vi la alineación contra el Cádiz y me quedé flipado. Y hoy igual. No puedes recuperar a Isco, Marcelo, Nacho, Lucas Vázquez... a la vez”.

Jesús Gallego: “El Madrid tenía a un jugador diferencial. Al mejor o al segundo mejor del mundo. Desde la marcha de Cristiano no ha levantado cabeza. El equipo se puede meter en un buen lío si pierde en Alemania la semana que viene. Arriba falta más gol que el año pasado".

Julio Pulido: "Siempre lo he dicho, Zidane es un entrenador incapaz de plantear bien un partido o de modificar un partido que se pone difícil. Ha confundido a los jugadores con las rotaciones”.

Sique Rodríguez: “El Shakhtar no va ni primero en Ucrania y venía con nueve bajas”.