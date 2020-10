Nuevo Pacto de Toledo

Dos son las principales claves con las que trabajan los grupos parlamentarios en la reforma del Pacto de Toledo: la revalorización de pensiones con el IPC real y la supresión del sistema de los gastos impropios -es decir, que las cuentas de la Seguridad Social no asuman gastos que no le competen, como los que se derivan de las políticas de empleo, las ayudas a la cotización o las políticas de apoyo a las familias-. Se trata de un nuevo acuerdo de Estado que han de firmar los grupos políticos y en el que, en principio, coinciden PSOE y PP, mientras que Unidas Podemos mantiene sus reticencias respecto a determinados puntos y VOX disiente del texto en general.

Un texto en el que se encomienda al Gobierno, además, a que revise el sistema de jubilaciones anticipadas y a que blinde la hucha de las pensiones, manteniendo un remanente mínimo del fondo de reserva, no fijado aún, y unas condiciones que dificulten el acceso a ese dinero para utilizarlo en otras políticas públicas que no sean las jubilaciones.

Diego Valero, director del Global Pensions Programme señala en Hora 25 de los Negocios que “es normal, positivo y justo que los pensionistas actualicen su pensión en relación con el coste de la vida” y puntualiza “hubo años cuando las pensiones se actualizaban con la inflación, la inflación era negativa, y no bajaban”. Si se eliminan gastos impropios “son unos 3000 millones al año, con la limpieza que estaban comentando va a quedar un margen para revalorizarlas al IPC, pero el gran problema es que habrá que tomar otras medidas también porque todas las medidas, de alguna forma, pueden suponer un incremento de costos: la Seguridad Social, aunque limpiemos 20.000 millones, ahora estaremos a 0 en el saldo financiero de cada año, pero se mantiene el problema de que cada vez vivimos más, entonces cada vez hay más jubilados” apunta Valero.

El turismo cerrará 2020 en niveles de hace 25 años

La patronal del sector turístico, Exceltur, ha presentado este miércoles los datos del turismo de los meses de verano en nuestro país y prevé que el impacto de la pandemia lastre los resultados anuales hasta situarlos en niveles de 1995. Según los datos del sector, la facturación ha caído este verano casi 69,2% con respecto al año pasado, lo que lastrará, además, al conjunto del ejercicio, para el que esperan una caída de la actividad turística del 70%, lo que supondría volver a los niveles de ingresos de 1995, y pérdidas de 100.000 millones de euros. Además, señalan que todavía hay 315.000 empleos del sector en ERTE.

José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltur, señala en Hora 25 de los Negocios que no se trata de una situación de quiebra, “pero una agonía y al borde de un precipicio muy próximo, sí. Es muy difícil poder aguantar más de nueve meses sin apenas facturar y con el riesgo de que la pandemia siga generando un nivel de incertidumbre que no alumbra todavía mucha visibilidad para el año 2021. No es solo todo el coste de oportunidad de actividad perdida en este 2020, sino el enorme riesgo de cuándo van a aparecer los primeros verdes”. “Cientos de miles de empresas pueden verse abocadas a cerrar” ha advertido Zoreda.