Carmen Calvo: "Es el PP quien tiene que explicar en Europa por qué se niega a renovar el Poder Judicial"

La vicepresidenta primera del Gobierno ha estado en los micrófonos de la Cadena SER en 'Hora 25' con Pepa Bueno. La moción fallida de Vox ha generado una evidente división entre las derechas españolas; el PP se ha distanciado del partido de ultraderecha y Pedro Sánchez ha ofrecido suspender la reforma del CGPJ para negociarla con los populares.

Sobre la moción de Vox

Creo que Vox en su línea de representar de manera excesiva a la extrema derecha ha utilizado la Constitución para otros fines: un reto al PP. Las mociones de censura se tienen que plantear con otros intereses. Para esto no está la moción de censura. Por eso seguro que mucha gente se ha planteado que hemos estado perdiendo el tiempo. Habrá que ver porque tienen que sostener gobiernos con Vox. Habrá que ver si esto significa algo más. Si van hacia un espacio más moderado. Hemos estado defendiendo lo que sí que ha sido constructivo y es que la ultraderecha española se ha quedado aislada como así lo es en el contexto europeo

Sobre el discurso de Casado

No lo adjetivaré de nada, pero como estamos acostumbrados a escuchar intervenciones durísimas en las que apenas se separa de Vox hoy ha sido novedoso que se hayan dirigido a Vox. Las declaraciones que he visto esta tarde han sido muy de gano, pierdo.

Sobre la paralización de la reforma del CGPJ

No lo paralizamos por las advertencias europeas. No nos preocupa Europa. La paralizamos para negociar con el PP. Si el PP no hubiera utilizado los espacios europeos para hacer trabajo contra su país... ya lo ha hecho con los fondos europeos, es decir no es la primera vez. Cuando viaja a Europa lo hace habitualmente. Esta es una tónica, una más. En absoluto la propuesta del Gobierno está fuera de la Constitución y se produce como resultado de una situación desesperante. El Gobierno tiene que hacer algo.

Hemos retirado la propuesta por si es verdad que el PP tiene buena intención. Es el PP quien tiene que explicar porque se niega en Europa a renovar el CGPJ. No el Gobierno cuando intenta desbloquear.

Sobre la posible exclusión de Podemos en el CGPJ

La negociación va a estar parada hasta que el PP quiera. ¿Cuál es el problema del PP para bloquear la renovación? El Gobierno y los dos grupos parlamentarios que lo sostienen son los que sostienen esta propuesta. El PP no le puede decir al Gobierno cómo negocia, cómo no negocia. Porque él hace su trabajo cuando lo considera oportuno.

Sobre las medidas sanitarias

Se han acordado cuatro niveles de respuesta y de prevención. Cada comunidad autónoma puede legislar según sus capacidades. Hay que actuar como funciona nuestro país, legalmente y sanitariamente hablando. Hay comunidades que quieren tener siempre la última palabra. En este momento, cualquier situación que requiera o limite los derechos fundamentales necesita el estado de alarma. A ver cómo evolucionan los acontecimientos.

La limitación de los derechos fundamentales solo se puede hacer si lo dice un tribunal. A ver qué dice el TSJA en Andalucía. Limitar el movimiento requiere declarar el estado de alarma. Básicamente sería de noche. La fórmula que ha utilizado Andalucía está dentro de la ley.

Un tribunal superior puede pronunciarse sobre determinadas medidas. De hecho, el auto del TSJM dijo eso: no se ha utilizado el título competencial adecuado. Las CCAA tiene competencias para hacer propuestas en sus territorios y los tribunales pronunciarse. Estamos en una emergencia sanitaria y más vale tener unos criterios generales. De momento es Castilla y León la única que ha hecho saber que quiere declarar el toque de queda. Hoy se han determinado unos criterios importantes y a ver cómo evolucionamos.

Sobre un confinamiento total

Tendríamos que descartarlo porque la situación de la economía no podría soportarlo. Estamos en manos de la ciencia, de las vacunas, del sistema sanitario. La primera ola la aguantamos con bastante resistencia, pero en ese sentido tendríamos que procurar no llegar a esa posición. La mejor manera de que nuestra economía se sostenga es parar la pandemia y hay que tomar medidas como las de hoy.