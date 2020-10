La diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ha pasado por los micrófonos de la Cadena SER en Hora 25 con Pepa Bueno. Vidal ha regresado al Congreso tras su baja por un cáncer y ha cargado contra las ideas que expuso ayer la ultraderecha de Vox: "Hoy se respira odio en el hemiciclo".

Aina Vidal ha señalado que se alegra de que Pablo Casado haya roto "al menos discursivamente" con la extrema derecha, pero señala: "Lo que tiene que hacer ahora Casado es dejar de dar la mano a Vox en otros espacios".

Sobre la moción de Vox

Creo que es una buena noticia. Siempre decir que no a la extrema derecha y que queden un poquito más aislados. Creo que es bueno para todos. Además también en términos personales porque Abascal ha demostrado que no está a la altura a nivel político. No han sido capaces de desarrollar un programa de qué tipo de medidas hay que tomar en España. Esta extrema derecha ha quedado aislada y al margen. Del rechazo a la moción habría que pasar al compromiso democrático.

Casado me ha sorprendido en positivo, ya era hora de que rompiera al menos discursivamente con la extrema derecha. Lo siguiente que tiene que hacer es dejar de darse la mano con Vox en otros espacios.

Sobre la renovación del CGPJ

Creo que es una exclusión que tiene que ver con esta derecha que se niega a llegar a acuerdos. Es una cuestión de tener sentido de Estado, dialogar con quien sea que tengamos delante y eso Casado todavía lo tiene que entender.

También en este tramo de Hora 25 han estado los colaboradores habituales del programa, Jesús Maraña, Carlos E. Cué y Máriam Martínez Bascuñán. Esta última, politóloga, ha asegurado sobre la moción de censura fallida de Vox que a Casado no le quedaba otra alternativa que mostrarse como una derecha moderna y europea. Además, considera que es un 'win-win'.

Por su parte, Jesús Maraña ha explicado que es el propio Abascal quien ha conseguido que la víctima de esta moción de censura sea el propio Vox. Carlos Cué ha señalado por su parte que todavía hay que esperar para ver si el giro de Pablo Casado es "real".

En Génova están eufóricos tras el arrebato de liderazgo que ha expresado hoy Pablo Casado en el Congreso, pero también expectantes por lo que pueda suceder en las comunidades donde gobiernan gracias al apoyo de la ultraderecha. El propio Abascal, desde la tribuna del Congreso ya ha asegurado que no piensa dejar caer los gobierno en los que apoyan a los populares. Pero ese compromiso de Abascal choca con lo que su partido ha hecho esta tarde en Andalucía. Han amagado con no aprobarle los presupuestos al gobierno de Juanma Moreno. Dicen que hay una quiebra de confianza y que se replantean su relación.