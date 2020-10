Estoy preocupado. Muy preocupado. Ayer, mientras veía la moción de censura, me di cuenta de que no tengo personalidad. Hablaba Pedro Sánchez y yo decía: "Sí, señor. Tiene usted toda la razón, señor Sánchez".

Luego hablaba Abascal y yo decía: "Sí, señor. Así se habla, bien dicho". Luego volvía a hablar Sánchez y yo: "Claro que sí, señor Sánchez". Volvía a salir Abascal y yo: "Ole, señor Abascal".

Hablaban los de la CUP y yo: "Claro que si, bien dicho". Subía la señora de Coalición Canaria y yo: "Bravo, señora, bien dicho". Y no puedo más.

Quiero tener criterio. Así que, por favor, les pido a los políticos, que me lo pongan más fácil. Que se vea más claramente quién es bueno y quién es malo, para que yo me aclare. Que salga uno y diga: "Quiero el mal para España. Quiero traer la ruina a este país. Quiero destrozar a todos y cada uno de los españoles, tengan la edad que tengan. Soy repugnante y les deseo a todos lo peor".

Y así yo sabré distinguir unos de otros. Porque claro, si van todos de buenos y no paran de decirnos lo mucho que se preocupan por nosotros, yo no me entero. ¿Quién es el bueno y quien es el malo? ¿O lo que ocurre, en realidad, es que no existe ni el uno ni el otro?