María Pagés: "Me estoy preparando para bajar de los escenarios de una manera digna"

María Pagés lleva toda la vida subida a los escenarios. Su presencia en este programa dedicado a la palabra 'Tabla' podría justificarse desde el minuto uno. Pero si además sabemos, a los dos o tres minutos de la conversación, que es hija de un matemático que se esforzó siempre por inculcar y enseñar las tablas de multiplicar a sus cinco hijos en la casa de Sevilla en la que se crio, las casualidades hablan por si solas. "Aunque se haya ido hace tiempo, me acompaña siempre", exclama Pagés.

Su madre era la logística de la casa, "la arquitecta de emociones", exclama María. "Mi casa ha sido siempre un matriarcado. Ella quería actividad y se hizo empresaria. Sigue siendo así con 90 años, hasta en Instagram". Tenía una tienda de zapatos, desde ese primer momento estuvieron presentes en su vida, luego serían una de sus herramientas de trabajo. Desde tan joven, pasando por el día en el que bailó toda una noche con un clavo en el pie, sin darse cuenta por la emoción del momento, hasta hoy, 30 años de carrera, más de 52 bailando.

Empezó muy joven, se vino a Madrid a bailar y no se quedaban con su nombre, María Jesús. Aquí le pusieron 'Sevilla' de sobrenombre y de ahí coge parte de su seudónimo. La otra parte es Rabat, el lugar donde conoció a su actual marido, a su gran amor, del que habla de una manera muy conmovedora durante esta madrugada. María es Sevilla-Rabat en este Faro. "Representa ahora esta ciudad mi felicidad, pienso en Rabat y todo son estrellitas de colores", ha explicado.

Siendo una de las bailaoras más importantes de este país, sorprende descubrir que no viene de una familia de artistas. ¿Cómo se explica que el baile haya aparecido casi por generación espontánea en su cuerpo? "Es el misterio de la vida, es verdad que nacer en Sevilla te marca, era una cosa cotidiana. Para mí lo representa todo, es toda una vida que me recuerdo bailando. Y siempre supe que me quería dedicar a ello", ha explicado.

La emoción está intacta desde esa María Pagés tan joven que sabía lo que era lo suyo. "Sigo sintiendo cada noche, en cada función, la irregularidad de las tablas. Se me siguen quedando los pies fríos cuando subo y sigo teniendo la misma tensión antes de salir detrás del telón", ha explicado.



Las dificultades para el mundo de la cultura no se escapan en esta conversación. Mara quiere saber si María Pagés piensa en poner punto y final a su carrera pronto, tras tantos éxitos y con una perspectiva para el mundo del espectáculo poco clara. "Me estoy preparando para bajar de los escenarios de una manera digna”, sentencia.

Acaba de terminar 'Paraíso de los negros' de Lorca en Madrid y comienza ahora su gira. Mantiene intacta la memoria y regala recuerdos de una vida entre bastidores para todos los oyentes de la Cadena SER. Tablas de multiplicar, tablas de bailar y tablas para media hora de conversación extraordinaria.