Tipos negativos: ¿cobrar por hipotecarse?

Los tipos de interés han bajado tanto que el sector bancario empieza a cobrar a los grandes ahorradores por sus depósitos. Sin embargo, en la otra cara de la moneda están los que, en vez de guardar su dinero, necesitan un préstamo y estos, con el euríbor en mínimos y teniendo en cuenta los diferenciales que se aplican a sus hipotecas podrían llegar a cobrar por pedir dinero prestado en lo que supondría una paradoja financiera que, pese a ello, no permite la Ley Hipotecaria de 2019, y tampoco el sector está dispuesto. Lo decía también María Dolores Dancausa, Consejera Delegada de Bankinter durante la presentación de resultados de la compañía: “No creo que sea factible que una persona que está pidiendo una hipoteca al banco, además percibe un interés por ese dinero que está pidiendo al banco”.

Al respecto se ha pronunciado también el Banco Central Europeo. “Sobre el impacto de los tipos negativos en los productos referenciados y en particular sobre las hipotecas minoristas, creo que la regulación debe aplicarse en general y si no hay restricciones legales en un país en particular, el contrato debe ejecutarse en sus términos. Y si entran en terreno negativo, eso es lo que dice el contrato y eso es lo que debe aplicarse” apuntaba José Manuel Campa.

José Manuel Amor, socio director del área de Análisis Económico y de Mercados de AFI, consideraen Hora 25 de los Negocios que esto sería "contra natura". "Si uno aplica directamente los términos de los contratos hipotecarios, uno suma el euríbor y los diferenciales que se aplican, pues teóricamente sería así, pero hay dos cosas: el espíritu de lo que es una deuda, por las deudas no se suele cobrar, y otro problema es que los depósitos también deberían empezar a cobrarse. Hay un equilibrio complicado: las familias y las empresas tienen más de un billón de depósitos en la banca, se está empezando a cobrar tipos negativos a los grandes saldos de las empresas, todavía no a los pequeños saldos, y yo creo que sería difícil que se empezara a cobrar a los pequeños saldos" señala Amor.

Mikel García Prieto (Triodos Bank): "Hay que buscar un buen equilibrio entre el impacto social, la rentabilidad y el riesgo"

"Esta crisis nos está desvelando a todos que necesitamos mirar la economía con otros ojos, que no podemos seguir mirándola con los ojos de la rentabilidad yd el riesgo y que tenemos que incorporar el sentido y el impacto de las iniciativas de la economía. Y esto es lo que hacemos nosotros: financiar solo aquellas cosas que aportan valor a la sociedad" ha explicado en Hora 25 de los Negocios Mikel Garcia-Prieto Arrabal, Director General de Triodos Bank España. Por eso, señala, "la banca ética y la banca sostenible es el camino que tiene que seguir la economía