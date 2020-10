El panorama político español dio ayer un giro inesperado con la intervención de Pablo Casado en el debate de la moción de censura presentada por Vox. El lider del PP entró en el Congreso siendo el que más tenía que perder y salió siendo el que más había ganado, a la ultraderecha la moción se le volvió en contra; Al Gobierno prácticamente ni le rozó y para el PP supone, al menos en la intención, dejar aparcado el remolque de la ultraderecha.

Porque el de Pablo Casado no fue un discurso para salir del paso, no fue un "no" a secas a Vox, fue toda una declaración de intenciones, que retorna a los populares a la senda de una derecha moderada y europea.

Es verdad que sigue dependiendo del PP en el gobierno de algunas autonomías y ayuntamientos. Es verdad que a un sector de su partido se le ha hecho bola este cambio de postura, el canal de YouTube de Cayetana Alvarez de Toledo, está que arde, pero es verdad también que la intervención de Casado parecía romper el corsé en el llevaba metido todo este tiempo.

Ahora lo que toca es actuar como esa derecha moderada que vimos en la tribuna de oradores, porque nunca es tarde para rectificar, nunca es tarde para el diálogo, nunca es tarde para la negociación, nunca es tarde para llegar acuerdos porque, en definitiva, nunca es tarde para encontrar la fórmula para sacar al país de la profunda crisis en la que está sumido.

Llevamos mucho tiempo reclamando al principal partido de la oposición que se aleje del radicalismo y el extremismo de Vox y ayer dio este paso, que nadie actúe ahora como si lo de ayer de Casado no hubiera pasado. Pasó y, a partir de ahora, solo los hechos avalarán o no el giro.

Y para destacar también la soledad de la ultraderecha en España, por fin, Santiago Abascal dio ayer la peor de sus imágenes, si es que esto es era posible. Salió del Congreso en shock y vapuleado y esta es la mejor de las noticias. Vamos a dar tiempo al tiempo y esperar que todo se recoloque, que este país lo necesita.

Por cierto, que no se lo había dicho, hoy hemos amanecido en Cordoba, desde aquí vamos a hacer el Hoy por Hoy de esta mañana, vamos a reencontrarnos con los oyentes cordobeses, que teníamos muchas ganas.