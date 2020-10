Javier Angulo: "Frente al coronavirus, lo mejor es el virus por el amor al cine"

Montar una muestra cinematográfica nunca ha sido sencillo. Menos aún en tiempos de pandemia. Sin embargo, la presencialidad “es el valor añadido por el que nacieron los festivales”, defendió Javier Angulo, director de la SEMINCI de Valladolid, y cuya edición empieza mañana.

De las 150 películas que se van a proyectar, los organizadores llegaron a verse hasta un total de 1.800 cintas para la selección. “Estando confinados no había otro oficio que ver cine”, por lo que no ha supuesto una tarea complicada, apuntó.

“Frente al coronavirus, lo mejor es el virus por el amor al cine”, declaró el director, quien, además, animó a asistir a unas veladas del séptimo arte seguras, ya que tal y como aseguró, “no ha habido ningún solo caso – por covid- en ninguna sala de cine”.

Angulo destacó que, para esta sesenta y cinco edición de la SEMINCI, han realizado “la mejor posible”, al menos, desde que el director inició su mandato, en 2008, y pese a los tiempos que corren en la actualidad.

"Hay que tener bien claro que la salud está por encima de todo y la obsesión por tener un festival dentro de la normalidad absoluta es total. A los protocolos no se les puede pedir más, solo puedo afirmar que hoy en día, una sala de cine es lo más seguro que se puede encontrar", reconoció.

"No hay un criterio en el que se pueda confiar"

El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, por su parte, se asomó a La Ventana para incidir en los protocolos de seguridad a nivel municipal, pues considera que "no hemos contado con los medios que disponíamos. Hemos estado bastante desnudos".

Sin embargo, Puente admitió que "no reprocharía tanto el no haber tenido medios científicos, sino no tener un espejo en el que mirarnos en otras administraciones".

"Tenemos la sensación de que llevamos 7 años dando palos de ciego. Tras seis meses de pandemia, tomamos una decisión que, tres semanas después, llegamos a conclusión de que no sirve. Da la sensación de que no hay un criterio en el que uno pueda confiar", lamentó el alcalde.

No es de extrañar que, a su juicio, "a la ciudadanía le cueste seguir las instrucciones que da una autoridad, y que cambia de manera constante de criterio. Es tremendamente complicada la situación para ellos", afirmó.