El códice de los corruptos

El cómic que protagoniza nuestra Tertulia de Humoristas Gráficos de este sábado no es un cómic, aunque lo parezca. Sus protagonistas –Lobo Madrid y El Gran Fede– no son Javier López Madrid ni el Pequeño Nicolás, aunque lo parezcan. Tampoco la condesa austriaca Ilsa Von Blomberg es Corinna, ni el rey Alfonso es Juan Carlos I. En Primavera para Madrid, Magius –pseudónimo del creador murciano Diego Corbalán– consigue que nada sea lo que parece.

No es cómic ni un tebeo porque Corbalán no se identifica con los conceptos. Prefiere el término códice: "Yo utilizo la comedia, pero también el drama y la tragedia. Me representan mucho los códices mediavales. Por ejemplo, las Cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, por su distrución recuerdan mucho al cómic, y me veo reflejado en eso. El cómic es mucho anterior al siglo XX", explica.

La obra es una crónica novelada que entrelaza algunas de las corruptelas más sonadas de los últimos lustros en España, pero, puestos a hacer un novela gráfica sobre las élites políticas, empresariales y hasta de la realeza, ¿por qué no utilizar los nombres reales de los protagonistas? ¿Es una licencia artística o un seguro anti-querellas? Magius niega la mayor: "Está bien inspirarse en la realidad, pero hay que sacarle la ficción. Más que utilizar personajes reales, lo bueno es crearlos".

Es el caso del rey émerito Alfonso, los reyes Fernado y Carolina (que no Felipe y Letizia) o el siempre polémico Sigfrido, cuyo parecido con Froilán no es más que casual. Dice Magius –con cierta sorna murciana– que la que dibuja es "una dinastía ficticia", en una España en la un rey llega a la jefatura del Estado después de una dictadura, cae en desgracia por distintos escándolos y acaba abdicando en su hijo. Pura ficción.

Portada de 'Primavera para Madrid'. / AUTSAIDER CÓMICS

Entre las páginas del códice aparecen los casos Lezo, Gürtel, Púnica, Bankia... y los principales actores de cada una de las tramas. Periodistas, empresarios de la construcción, conseguidores, y hasta un comisario corrupto de nombre Belisario, que no Villarejo, que recibe encargos de dudosa legalidad y conspira con la información que recopila.

El primer encanto de Primavera para Madrid que entra por los ojos es su fomato. Todo el libro está entintado en dorado y negro, al estilo de un códice del siglo XI. La idea de tan atrevida estética es del editor de Autsaider Cómics, Juan Ata Lassalle, que explica que lo que buscaban es el impacto. "La cuestión es que apoye la narración y este libro pedía esa visualización de lo hortera, lo noble, el exceso y la codicia". Y, en ese sentido, el tebeo no puede ser más fiel a la realidad. Es todo lo que parece.