Trump, Lincoln y la comunidad afroamericana

La revista Rolling Stone eligió el disco What’s Going On (1971) como el más importante de la historia. Marvin Gaye decidió dejar a un lado las canciones de amor, y escribir algo inspirado en las historias de Vietnam que le contaba su hermano y la violencia policial contra los que se manifestaban contra aquella guerra. El amigo de Pino se atreve a versionar la canción y completa su intervención con el Aint No Mountain… que Gaye inmortalizó junto a Tammi Terrell, de quien también escucharemos una canción de su carrera en solitario.

Gaye quería hacer canción protesta desde que unos años antes en la radio interrumpieron una de sus canciones para informar de los disturbios raciales de Watts, en Los Angeles. El tema de la discriminación racial sigue estando muy presente en la sociedad estadounidense, y será uno de los que pueda influir en el resultado de las elecciones. De momento, y ésta es la noticia de la semana con la que conectamos, en su último debate electoral Trump se ha comparado con Abraham Lincoln al decir que nadie en la Historia ha hecho más que él por la comunidad afroamericana