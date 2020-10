Ser camarero y no perder el sentido del humor por el covid

Jesús Soriano es quien maneja el perfil de @SoyCamarero en redes sociales, donde comparte sus anécdotas como camarero y ejerce de cuentista informal de las penas y alegrías del gremio.

Ahora, en un momento especialmente duro para la hostelería, Jesús no ha perdido el sentido del humor y acaba de publicar un libro en la editorial Grijalbo, “Soy camarero. El cliente NO siempre tiene la razón”. Las ilustraciones de Xarly Rodríguez (@lucreativo) acompañan la historia de esta novela gráfica en la que cuenta la historia de Jorge, un camarero vocacional, como Jesús.

Portada de “Soy camarero. El cliente NO siempre tiene la razón” / Editorial Grijalbo

Jesús ha sido camarero durante media vida, desde los 16 años, y lo que le queda. Conoce demasiado bien las luces y sombras de la profesión. Repasamos con él las cosas que sacan de quicio a los camareros, como, por ejemplo, dar golpecitos con una moneda en la barra cuando vamos a pedir la cuenta. Nos cuenta también alguna de sus anécdotas, como aquel día en que tiró el pan encima a unos clientes que llevaban un buen rato esperando y no pudo evitar decir: “¿no queríais pan? ¡Pues tomad pan!”. La fauna de bar incluye a personajes como el que pide el wifi una vez y no vuelve a consumir, pero se acerca al banco de enfrente a robar internet. No obstante, a Jesús le encanta el contacto con todo tipo de gente y no cambiaría su trabajo detrás de la barra.