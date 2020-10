Los Javis: "Es precioso ver que 'Veneno' es útil y pone sobre la mesa temas importantes"

Cada domingo desde hace unas semanas, Veneno se ha convertido en el centro de conversación en redes sociales. Sin embargo, lo que los Javis no esperaban era que el vicepresidente del Gobierno tuiteara sobre la serie a la que le han dedicado el último año de su vida profesional. “Que mujeres trans condenadas a prisión hayan sido enviadas a prisiones de hombres es un crimen y una vergüenza para nuestra democracia”, se podía leer en el segundo de los tuits que Pablo Iglesias escribió sobre la ficción que Javier Ambrossi y Javier Calvo han creado para Atresmedia.

En un momento en el que el Ministerio de Igualdad está preparando una Ley orientada a la despatologización de la transexualidad, llega a su fin la emisión de la serie que recorre la vida de Cristina Ortiz, la trans más conocida de nuestro país. “Ha sido increíble recibir ese mensaje de Pablo Iglesias”, dice Ambrossi, orgulloso de que, gracias a la serie, es posible que vuelva al Parque del Oeste la placa que se colocó tras su muerte . “Quiero pensar que la serie está ayudando a plantear el debate para que los políticos hablen del tema”, continúa, deseando que su serie ayude a visibilizar los problemas que denuncia.

Desde su dura infancia en su Adra (Almería) natal hasta su ocaso después de convertirse en un muñeco roto de la televisión, Veneno se basa en las memoras de Valeria Vegas para introducirnos en el universo del personaje. Pero sus creadores no solo querían hacer ficción: “Nos gusta ver que sirve de algo, que es útil. Lo que nos proponíamos era no solo hacer una serie de entretenimiento, sino que pusiera sobre la mesa temas que para nosotros son importantes”, dice Javi Calvo, deseando recibir mensajes de otros miembros del Gobierno.

El sistema de cuotas a favor de la inclusión

Para la difícil tarea de retratar a la Veneno en sus diferentes etapas, la serie cuenta con Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres, tres actrices trans que la interpretan en momentos muy diferentes en su vida. Una brillante dirección de casting y una idea muy clara de lo que querían han dado como resultado el reparto más inclusivo de la televisión actual.

“En esta época en la que se cogen actores con pelucas porque dicen que no hay actrices trans que tengan talento, queremos demostrar que hay muchas de muchos perfiles y mucho talento para protagonizar”, dice Ambrossi, asegurando que el sistema de cuotas que han aplicado delante y detrás de las cámaras funciona.

Los creadores han incluido un transexual al menos en cada uno de departamentos, y tienen claro que esa es la única forma de cambiar las cosas. “El golpe que tienes que dar encima de la mesa es el que rompe el techo de cristal, y el techo de cristal se rompe a hostias”, continúa el creador, satisfecho de que su ficción represente muchos cuerpos y edades. “Si no les das oportunidades no pueden aprender”, apostilla Calvo.

Veneno es la primera serie que los Javis no han escrito y dirigido por completo. Muy a su pesar, han tenido que delegar para terminarla a tiempo, una tarea nada fácil para ellos: “Da mucho susto cuando alguien dirige tu serie, cuesta quitarse el ego”, reconoce Javi Calvo. Es ahora cuando se encuentran en una encrucijada en su carrera: “¿Quieres ser showrunner o director y guionista? ¿Quieres tener una empresa con cinco series a la vez o ser artista”, verbaliza la pregunta que llevan haciéndose los últimos meses.

La importancia de no blanquear referentes

Los Javis alaban la figura de la Veneno como un referente en plena época de la cancelación, uno de esos que escapan de lo políticamente correcto. “Reivindicamos una figura que no es blanca ni perfecta ni impoluta, tiene todas sus aristas”, dice Calvo sobre la necesidad de esos “personajes complejos” para la comunidad LGTBIQ+.

La convulsa vida de Cristina Ortiz no se entendería sin el marco en el que vivió. Desde los años setenta, donde tuvo que huir de su pueblo para ser ella misma, hasta los noventa, ese momento que los Javis disfrutan tanto retratando los medios de comunicación.

Esta noche cruzamos el Mississippi fue el programa que descubrió al personaje, y los creadores lo usan para reflexionar acerca cómo fue tratada por la televisión. “Los guionistas y creadores queremos cerrarlo todo y no hace falta. ¿Le salvaron la vida? ¿La hundieron?”, se pregunta Javi Calvo, una incógnita que no han querido contestar explícitamente en la serie. Y es que Veneno no es una ficción de respuestas, ni cómoda, ni complaciente, al igual que el personaje que nos muestra, y quizá en eso radica la gran fascinación que sentimos por ella.