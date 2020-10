La acción por la que Marc Cucurella debió ser expulsado ante el Granada: "Esto es una agresión al árbitro"

Marc Cucurella, futbolista catalán del Getafe Club de Fútbol, debió ser expulsado tras el final del primer tiempo entre el equipo azulón y el Granada Club de Fútbol, tal y como explicó Iturralde González en 'Carrusel Deportivo'.

La acción de Cucurella con el árbitro al finalizar el primer tiempo

🤔 ¿Ha sido a propósito?

— 𝙐𝙣 10 𝙋𝙪𝙧𝙤 (@Un10Puro) October 25, 2020

El jugador del equipo madrileño aprovechó que Gil Manzano estaba de espaldas para chocar y dar con el hombro al colegiado extremeño cuando se dirigía al túnel de vestuarios. El árbitro, al no ver a Cucurella, pensó que se trató de un choque fortuito.

"Lo que ha hecho ahora mismo Cucurella a Gil Manzano es para que le llame el VAR y le expulse. Ha ido a chocar contra él claramente, esas actitudes sobran en un campo de fútbol. Es un árbitro y lo que tiene que hacer es respetarle", comentaba Iturralde al ver la acción en directo.

Dani Garrido, director de 'Carrusel Deportivo', se sumó al análisis de la jugada tras ver la acción repetida: "Esto es ser muy macarra, no se puede hacer. Se puede entender la tensión en un terreno de juego, pero cuando acaba la primera parte, que esté un compañero de trabajo como es el árbitro esperando la pelota, venga Cucurella y te mire y te meta con el hombro... ya no es que te expulsen o no, es que no es de ser un buen compañero. Y eso que Cucurella es un chaval excelente que hemos hablado con él varias veces".

Zanjó el tema Iturralde González dejando claro que el árbitro VAR debió avisar a Gil Manzano. "Lo único que analizó son las acciones, no juzgo a la persona. Tanto VAR y tanta historia, esto el VAR no lo puede permitir. Esto es una agresión al árbitro, el señor del VAR le tiene que decir a Gil Manzano "vete a verlo, no es un choque, ha ido a por ti".